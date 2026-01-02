X!

Alanud aasta jätkub talvise ilmaga

Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti ilma kujundav madalrõhkkond liigub Gotlandi saare lähedalt ida suunas ja nihutab oma keskme homseks Läti ja Eesti ranniku lähedale. Pöörise serva mööda liigub üle Baltimaade lõunast põhja suunas sajupilvi. Enamasti sajab lund, sekka lörtsi, kuid mõnel pool võib tulla ka jäävihma, mis talvistele teedele täiendavat libedust põhjustab.

Öö vastu laupäeva on Eestis peamiselt pilves. Mitmel pool sajab lund, rannikul võib tuisata, saartel ja läänerannikul sajab ka lörtsi ja vihma. On jäävihma võimalus ja jäiteoht. Puhub ida- ja kagu-, Liivi lahe ümbruses ka lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on sooja kuni 2 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab lund. Saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi, sekka vihma. On jäävihma võimalus ja jäiteoht. Puhub ida- ja kagu-, Liivi lahe ümbruses ka lõunatuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja -6 kraadi vahel, saarte rannikul on sooja kohati kuni 2 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel võib sekka tulla vihma. On jäävihma võimalus ja jäiteoht. Puhub valdavalt idakaare tuul 1 kuni 7, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja -5 kraadi vahel, saarte rannikul on sooja kuni 2 kraadi.

Pühapäeval sajab mitmel pool lund. Öösel on külma 1 kuni 8 kraadi, päevane õhutemperatuur jääb  0 ja -5 kraadi vahele.

Esmaspäeval sajab aeg-ajalt sajab vähest lund. Külma on nii öösel kui päeval 1 kuni 7 kraadi. Lumepilvi liigub üle maa ka teisipäeval ja kolmapäeval. Ilm külmeneb veidi.

Toimetaja: Marko Tooming

