Järvan: lepingu mittetäitmise eest linn prügivedajat karistada ei kavatse

Eesti keskkonnateenused andis teada, et töötajate massilise haigestumise tõttu ei suuda nad õigeaegselt prügikaste tühjendada. Tallinna abilinnapea Krtistjan Järvani sõnul ettevõtet esialgu lepingu mittetäitmise eest ei karistata.

Tallinlasi on tabanud üks hoop teise järele, vanaaasta õhtul jäid kraanid kuivaks, nüüd ähvardab prügiuputus, sest prügivedajaid lihtsalt ei ole.

Eesti Keskkonnateenistust tabas haiguste laine paar päeva enne aastalõppu ja näiteks reedel oli tööl 15 inimest vähem kui tavaliselt ehk puudu oli pea iga kolmas töötaja. Kui tavaliselt on prügiautos korraga ametis nii autojuht kui laadija, siis praegu peab kahe mehe eest väljas olema autojuht, sest laadijate seas on haigestumine suurem.

"Me üritame seda kuidagi ellimineerida tänu nendele, kes tulevad meile appi graafikuväliselt, teistest regioonidest kutsume appi, proovime kuidagi kohandada need marsruudid, mehed praegu, kes on tööl, teevad mitmendat päeva tööl ja teevad tegelikult topelt," ütles Eesti keskkonnateenuste transpordijuht Oksana Romanova.

Sarnaseid olukordi on ettevõttel olnud ka varem ja tänavu palgati enne aastalõppu kümme uut inimest. Romanova sõnul pole neil kunagi varem nii palju inimesi tööl olnud, aga see ei ole probleemidest päästnud.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul oli olmejäätmete äraveoga probleeme Põhja-Tallinnas, Kristiines ja Haaberstis. Lepingust mitte kinnipidamise eest linn prügivedajat sanktsioneerida ei kavatse.

"Esiteks peab sellele eelnema kirjalik hoiatus lähtuvalt lepingust, aga tänases olukorras, kus tegelikult paari päevaga need puudused kõrvaldati, me pigem suuname pilgu tulevikku. et kas see selles olukorras, kus mitmed töötajad on jätkuvalt haiged, kas nad suudavad oma lepingutingimusi täita või mitte, aga kindlasti me oleme signaali keskkonnateenustele tänaseks juba andnud, et me võtame seda teemat tõsiselt ja linnaga sõlmitud lepingut tuleb täita," sõnas Järvan.

Järvani sõnul on keskkonnateenused võitnud lõviosa Tallinna kandi hangetest ja jäätmereformi tulekuga arvestades võib tulevik osutuda probleemseks.

"Kõikidele liikidele tuleb eraldi hange korraldada, kus hakkavad aina rohkem meil vurama meil jäätmeveoautosid ja ka sellest suureneb sõltuvus inimeste haigestumisest," lausus abilinnapea.

RagnSells kinnitas, et neil probleeme pole ning prügikaste tühjendatakse vastavalt graafikule.