Narva vanim ajaleht sai endale uue omaniku

Narva vanim ajaleht Narvskaja Gazeta pandi müüki eelmise aasta novembris. Ajalehe endised omanikud, peatoimetaja ja reklaamijuht, ütlesid toona, et rahaliselt tuldi küll toime, kuid ajalehetöö muutus vanusega liiga raskeks.

Ostuhuvilisi oli palju, kuid enamikul neist polnud aimugi, mida tähendab venekeelse ajalehe väljaandmine provintsis. Tallinlase Leonid Tsingisseriga jõuti kiiresti ühisele arusaamisele.

"Ta pole juhuslik inimene. Ta saab aru, mida tähendab ajaleht, mida tähendab veebiplatvorm. Lisaks saime aru, et tal on rahaline ressurss, mis kindlustab ajalehe sujuva ülemineku järgmisele arenguetapile," lausus Narvskaja Gazeta endine omanik Tatjana Zavjalova.



Leonid Tsingisser on portaali Tribuna.ee väljaandja. Sajandivahetusel mängis ta olulist rolli Tallinna kommunaalpoliitikas ning on ka hiljem pealinna volikokku kandideerinud, viimati erakonna Koos nimekirjas. Tsingisser kinnitas, et soetas Narvskaja Gazeta vaid ärilistel põhjustel.

"See on äriline projekt. Hind oli ka asjakohane ja tal on ka teatud turuosa. Kunagi ilmus ta ka Jõhvis ja Kohtla-Järvel, hetkel Narvas ja Narva-Jõesuus. Võib-olla seda leviala suurendaks. Vaatame, mida oleks vaja juurde teha, sest kindlasti tuleb selle ostu-müügihinna juurde veel teatud investeeringud teha," sõnas Tsingisser.

Tehingu hinda pooled ei avalikusta, kuid endised omanikud on varem öelnud, et paberlehe ja veebiväljaande eest küsitakse vaid 14 000 eurot. Kord nädalas ilmuval Narvskaja Gazetal oli 2000 tellijat ja lehe trükiarv on 8000 eksemplari.