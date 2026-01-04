X!

Tehniline rike halvas Kreeka lennuliikluse

Ateena lennujaam
Ateena lennujaam
Pea kogu Kreekas tühistati või lükati edasi lennureise seoses tehnilise rikkega, mis põhjustas probleeme raadiosagedustega, teatas tsiviillennundusamet (HCAA) pühapäeval.

AFP reporteri sõnul seisid reisijad Kreeka peamises, Ateena Eleftherios Venizelose lennujaamas pikkades järjekordades, kuna mitmed sise- ja rahvusvahelised lennud hilinesid või tühistati täielikult.

Ringhääling ERT ütles, et lennujaamad peatasid lendude vastuvõtmise ja väljasaatmise kell 9 kohaliku aja järgi. 

"Vähemalt kaks tundi ei maandunud ega tõusnud õhku ükski lennuk," ütles Ateena lennujaama pressiteenistus.

ERT teatel suunati kuni kolme tunni vältel enamik Kreeka lennujaamadesse suunduvaid lennukeid ümber Türki.

Ametivõimude sõnul hakkas lennuliiklus järk-järgult taastuma alates kella 13-st.

Kreeka lennujuhtide ametiühingu juht Panagiotis Psarros nimetas juhtunut väga tõsiseks ning süüdistas vananenud seadmeid.

