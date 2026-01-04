Tehniline rike halvas Kreeka lennuliikluse

Kreeka lennujuhtide ametiühingu juht Panagiotis Psarros nimetas juhtunut väga tõsiseks ning süüdistas vananenud seadmeid.

"Vähemalt kaks tundi ei maandunud ega tõusnud õhku ükski lennuk," ütles Ateena lennujaama pressiteenistus.

Ringhääling ERT ütles, et lennujaamad peatasid lendude vastuvõtmise ja väljasaatmise kell 9 kohaliku aja järgi.

AFP reporteri sõnul seisid reisijad Kreeka peamises, Ateena Eleftherios Venizelose lennujaamas pikkades järjekordades, kuna mitmed sise- ja rahvusvahelised lennud hilinesid või tühistati täielikult.

Pea kogu Kreekas tühistati või lükati edasi lennureise seoses tehnilise rikkega, mis põhjustas probleeme raadiosagedustega, teatas tsiviillennundusamet (HCAA) pühapäeval.

