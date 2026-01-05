X!

Tartu–Riia rongiliin tegi avasõidu

Eesti
Tartu–Riia rongiliin tegi avasõidu
Eesti

Esmaspäeval tegi avasõidu Tallinn–Tartu–Riia rongiliin, mille esimesel reisil osalesid nii Eesti taristuminister, Läti transpordiminister kui ka Tartu ja Läti partneromavalitsuste ning turismisektori esindajad. Regulaarsed liinireisid Tallinn–Tartu–Riia vahel algavad 12. jaanuarist.

"Tartu–Riia rong võeti kogu teekonna jooksul väga soojalt vastu, sest seda on aastaid oodatud. Ka aasta aega toiminud ümberistumisega Tallinn–Tartu–Riia–Vilnius kinnitab, et vajadus ja huvi kolme riigi vahel reisimiseks on olemas," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on uus rongiliin kogu Eesti jaoks oluline värav Euroopasse.

"Tartu–Riia ühendus on lisaks Tartule kogu Eesti jaoks oluline värav ja loogiline algus teel Euroopasse. Läti on Tartu jaoks lisaks akadeemilistele suhetele oluline ka majandussuhetes ning turismis," ütles Klaas. 

Eesti taristuminister Kuldar Leis sõnas, et uus liin ja välisühendus on oluline kogu Lõuna- ja Kesk-Eestile.

"Eesti on Tallinnast palju suurem ja peame pidevalt hoolitsema, et kõikjal Eestis oleksid head võimalused majanduse edendamiseks. Täiendavad välisühendused toetavad tugevalt Lõuna-Eesti turismisektorit, sest Läti on oluline sihtturg," lausus Leis.

Läti transpordiminister Atis Švinka sõnul on uue rongiliinikäivitamine suurepärane näide Läti ja Eesti koostööst, mis ühendab kahte riiki. 

"See liin tugevdab ka piirkondade omavahelist ühendatust ja pakub Valmierale, Cesisele ja Siguldale otsest rahvusvahelist rongiühendust Valga, Tartu ja Tallinnaga ning edendab turismi ja majandust. Minu jaoks on eriti oluline, et see avardab haridus- ja akadeemilise koostöö võimalusi meie ülikoolilinnade vahel. Samal ajal annavad raudteed kui üks keskkonnasäästlikumaid transpordiviise olulise panuse kestlikku liikumisse ja kliimaeesmärkide saavutamisse," ütles Švinka.

Toimetaja: Johanna Alvin

