Ministeerium pikendas tuumajaama planeerimise hanke tähtaega

Tuumajaama GE Hitachi BWRX-300 visualiseering, mida Fermi Energia kaalub ühe tuumajaama võimalusena.
Tuumajaama GE Hitachi BWRX-300 visualiseering, mida Fermi Energia kaalub ühe tuumajaama võimalusena. Autor/allikas: Fermi Energia
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pikendas kolme nädala võrra detsembris väljakuulutatud riigihanget, millega soovitakse leida konsultant 600 MW võimsusega tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu koostamiseks ning keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles pressiteate vahendusel, et pikendamine on tingitud praktilisest kaalutlusest anda niivõrd mastaapse ja olulise planeeringu hanke ette valmistamiseks rohkem aega.

"Mitmed hankes osalemisest huvitatud avaldasid soovi pikemaks valmistumisajaks ning arvestades hankemahtu ja pühadesse jäävat perioodi, otsustasime tähtaega pikendada jaanuari lõpuni," selgitas ta. "Ootame kõiki kvalifitseeruvaid ettevõtteid hankes osalema, et panustada Eesti energiajulgeoleku arengusse."

Kui 8. detsembril väljakuulutatud riigihankele pakkumuste esitamise algne tähtaeg oli 8. jaanuar, siis nüüd pikendati seda 30. jaanuarini.

Töö sisuks on ministeeriumi konsulteerimine jaama asukoha eelvaliku lähteseisukohtade kokku panemisel, mõjude hindamisel ning planeeringu esimese etapi koostamisel.   

Konsultandi leidmise järel hakatakse esimeses etapis kokku panema planeeringu lähteseisukohti ja keskkonnamõju hindamise programmi. Hinnata tuleb planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Tehniline kirjeldus näeb muuhulgas ette 16 erineva uuringu läbi viimise. 

Koostatava eriplaneeringuga otsitakse tuumajaamale planeeringualal parim võimalik asukoht, kuhu kavandatakse järgnevas etapis terviklik ja detailne lahendus. Seejuures töötatakse välja ehitustingimused ning lahendatakse muud jaama rajamisega seonduvad küsimused. Jaamaga koos planeeritakse ka kogu vajalik taristu, sh elektriühendused olemasolevasse võrku, juurdepääsud, jahutussüsteemid jne.  

Projekti juurde on moodustatud töörühm, kuhu kuuluvad esindajad 35 organisatsioonist. Töörühma eesmärk on tagada, et planeeringu koostamisel arvestataks erinevate valdkonnaekspertide ja kogukondade seisukohti ning, et tuumaenergia arendamisega seotud otsused sünniksid läbipaistvalt ja kaasavalt. 

Valitsus algatas tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu Fermi Energia AS-i taotlusel tänavu mais. Tuumajaama rajamisel võiks see praeguste andmete kohaselt kõige varem tööle hakata 2035 aastal. 

Toimetaja: Mait Ots

