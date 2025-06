Investorid näevad tuumaenergias ühiskondlikku projekti

Eestis tuumajaama rajav Fermi Energia teatas esmaspäeval, et on kaasanud 2,3 miljonit eurot uut raha. Lisaks varasematele investoritele oli uutest investoritest kaasas mitu Eestis tuntud ettevõtjat.

Logistika ja kinnisvaraettevõtte Go Groupi üks omanik Tiit Pruuli ütles, et ettevõte investeeris Fermi Energiasse kuuekohalise summa. "See on eelkõige sõnum. Kiiresti rikastuda ei ole antud juhul meie esimene motiiv ja me oleme valmis ka kaotuse sisse võtma," ütles Pruuli.

Pruuli sõnul on tema jaoks oluline, et suur energeetikateema saaks Eesti ühiskonnas läbi arutatud. "Mina ei julge särki rebida, et 10 aasta pärast on Eestis tuumajaam. Küll aga ma väga tahaks, et Eestil oleks väga lähematel aegadel teadmine, kas me tahame tuumajaama või ei taha," märkis Pruuli.

"On selge, et energeetikaäris on Eestis hetkel olulised murrangud ja sellega seoses on olulised võimalused. Minu või Go Groupi väike investeering ei räägi majanduslikest huvidest, vaid pigem intellektuaalsetest huvidest," ütles Pruuli. "Ma oma tänaste teadmiste juures loodan, et tuumajaamast võiks Eesti energeetikas lõpuks kasu olla."

"See on kindlasti olulisem rahapaigutus Eesti arengusse, kui... Tahtsin öelda erakondade toetamine, aga võib-olla ei ole see ka tark lause," rääkis Pruuli.

Gross nõustub

Ka jaemüügiettevõte OG Elektra, mis tegutseb Grossi Toidukaubad kaubamärgi all oli samuti üks uutest Fermi Energia investoritest.

Ettevõtte omanik Oleg Gross ütles, et ka tema jaoks ei olnud investeeringud primaarne rahateenimise koht.

"Ma näen selles tulevikku. Mul ei olnud see ühestki asendist üldse äriline otsus. See oli pigem emotsionaalne," rääkis Gross.

Tema sõnul pani ta 100 000 eurot projekti sisse, et näidata oma toetust. "Et anda tuult tiibadesse sellele ettevõtmisele. Kui sinna keegi taha ei tule, siis ei saa ju ilma rahata midagi teha," ütles Gross.

"Kui me sealt ka midagi ei saa, siis on see heast tahtest. Ja need inimesed, kes seda teevad, on väga tõsised inimesed. Nad esitlesid seda projekti ja mina usun sellesse," lisas Gross.

Kaamos ei osalenud

Varem Fermi Energiasse investeerinud kinnisvaraarendaja Kaamos Group seekordses rahastusvoorus ei osalenud. Ettevõtte omaniku Kaido Jõelehe sõnul oli ka tema esialgne investeering seotud pigem mitteäriliste eesmärkidega.

"Miks me üldse panime, oli sellepärast, et ma näen tuumaenergias tulevikku," rääkis Jõeleht. "Seda tuleb võtta riskikapitali osana ja meeskonda ma usun."

Miks Kaamos raha praegu juurde ei soovinud panna, vastas Jõeleht, et praegu on ka muid kohti, kuhu raha paigutada ja juba on Fermit rahastatud.

Fermi kaasas 2,3 miljonit

Fermi Energia teatas esmaspäeval, et suurendas aktsiakapitali seitsme protsendi võrra, kaasates 2,3 miljonit eurot tuumajaama planeeringutegevuste rahastamiseks.

Valitsus algatas mais 600 MW elektrilise võimsusega tuumaelektrijaama ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Uuteks aktsionärideks lisandusid Äriregistri aktsiakapitali suurenduse registreeringuga NG Investeeringud OÜ, Andrei Dubonossov, OG Elektra AS, AS GO Grupp, AS Filter, PeaksJah OÜ ja Endel Palla. Lisaaktsiaid vahetusvõlakirjade eest said ka kaheksa senist aktsionäri.

"Kaasatud kapital tagab hea töökindluse planeeringusse sisenemisel, kuid jätkame tööd välisinvestoritega Kanadast, USA-st, Jaapanist, Taanist ja Saksamaalt. Suuremate investorite jaoks on oluline nii äsja valitsuse algatatud tuumajaama riiklik eriplaneering kui ka Fermi Energia AS 40 protsendi osalusega ettevõte väikereaktorite rajamiseks Hollandis ning täiendav väikereaktorite arenduskogemuse skaleerimine Euroopas," ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

Aktsiakapitali laiendamise järel kuulub 62 protsenti aktsiaid seitsmele asutajale, 20 protsenti Eesti investoritele, üheksa protsenti Funderbeami investoritele ja sama palju välisinvestoritele, kellest suurim on Vattenfall AB. Vattenfall AB ettepanekul otsustasid aktsionärid nõukogus tagasi kutsuda Björn Lennart Linde ja valida uueks nõukogu liikmeks Daniel Nordgreni.