Meedia: Tim Walz loobub uuesti Minnesota kuberneriks kandideerimisest

USA võimud süüdistavad Minnesota osariigis elavat somaali kogukonda ulatuslikus petuskeemis ning asja asusid uurima ka föderaalvõimud. Minnesota kuberner Tim Walz jäi seejärel vabariiklaste rünnaku alla ja USA meedias levivad nüüd väited, et ta loobub uuesti kuberneriks kandideerimisest.

Minnesotas toimuvad 2026. aastal kubernerivalimised ning väidetavalt loobub Walz kolmanda ametiaja taotlemisest. Walz on üleriigiliselt tuntud poliitik ja ta oli viimastel presidendivalimistel demokraatide asepresidendikandidaat.

"Ta loobub tõenäoliselt 2026. aasta võistlusest," kirjutas pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias Minnesota poliitikaanalüütik Blois Olson. Väidetavalt korraldab Walzi büroo esmaspäeval pressikonverentsi.

Olson ütles kohalikule meediale, et Walz kohtus pühapäeval demokraadist Minnesota senaatori Amy Klobuchariga. Olson väitis, et kui Walz peaks loobuma, saab tema asemel uueks kandidaadiks Klobuchar.

Viimased väited tulevad ajal, mil Minnesota osariigis somaali päritolu elanikele omistatud massiivne petuskeem pälvis üleriigilist tähelepanu. Väidetavat petuskeemi asusid uurima föderaalvõimud, Trumpi administratsioon on asunud ründama Walzi ja tema liitlasi.

Föderaalprokurörid hindavad, et skeemide kaudu varastati mitu miljardit dollarit. Trump ise väitis hiljuti, et väidetav pettus võib olla isegi suurem.

Minnesota vabariiklasest kubernerikandidaat Kristin Robbins väitis, et teavitas Walzi bürood pettusega seotud muredest juba 2024. aastal, kuid tema hoiatusi eirati. Demokraadid samas leiavad, et vabariiklased üritavad skandaali lihtsalt enda huvides ära kasutada.

Trump teatas veel hiljuti, et kavatseb külmutada Minnesota lastehoiu föderaalse rahastamise.

"See on Trumpi pikk mäng. Oleme aastaid kulutanud petturite vastu võitlemisele. See on tõsine probleem, aga see on olnud tema plaan kogu aeg. Ta politiseerib seda probleemi, et vähendada Minnesota inimesi abistavate programmide rahastamist," ütles möödunud nädalal Walz.