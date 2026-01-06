Kaks noort naist süüdistavad fotograafi kohatus käitumises

ETV saates "Impulss" räägitakse alasti fotodest ja võimupositsioonide kuritarvitamisest, mis võivad viia seksuaalse ärakasutamiseni. Oma loo räägivad saatele kaks noort naist, kes süüdistavad fotograafi kohatus käitumises.

Viktoria kuulis fotograaf Karmo Koppelist esimest korda 2017. aastal. Tüdruku klassiõde oli äsja käinud Koppeli juures fotosessioonil ning reklaamis seda kui head võimalust endast profipilte saada.

"Ta oli sellele fotograafile minust rääkinud, mis tähendas, et see fotograaf oli hakanud millegipärast huvi tundma just minu kohta ja oli klassiõelt küsinud, et kas mina olen nõus temaga ühendust võtma," räägib Viktoria.

Klassiõe innustusel kirjutas toona 17-aastane Viktoria Koppelile sotsiaalmeedias sõnumi. Viktoria sõnul pakkus fotograaf ilma pikema sissejuhatuseta, et võiks neiut pesus pildistada. Lisaks olevat Koppel soovinud, et fotosessioonil võiks proovida sidumist ehk bondage'i.

"Bondage on niisugune sidumine, et on kinniseotud mingid kaelarihmad, käerauad ja sellised asjad. Ega mul otseselt arvamust või ettekujutust sellest ei olnud," tunnistab Viktoria.

Kui Viktoria võttis fotograafiga ise ühendust, siis Tartus elava Stina leidis Koppel sotsiaalmeediast ja kutsus neiu pealinna tasuta fotosessioonile.

"Aastaid tagasi nooremas eas tundus, et äkki on see võimalus. Äkki saab häid pilte? Mine sa tea," meenutab Stina.

2018. aastal uuris fotograaf toona 20-aastaselt Stinalt, kas naine harrastab erootilisi rollimänge ja sooviks end sellises olekus jäädvustada. Stina jaoks tundus see kummaline ja ta keeldus. Küll aga jäi ta nõusse pesus pildistamisega.

"Tundsin end alul ebamugavalt, aga ta üritas mind julgustada. Mul oli selle buduaari jaoks pesu seljas ja mäletan, et saime mõned poosid. Üks hetk ta ütles, et võta lamav poos, aga põlved üleval. Ja siis ütles, et pane näpud sisse. Minu meelest me olime leppinud kokku, et sellist asja ma ei julge teha. Ma olin šokis. Tõusin püsti ja läksin teise tuppa. Ma lihtsalt tundsin, et pean ära minema, sest see oli minu jaoks liiga palju."

Tehtud fotosid Stina kunagi Koppelilt kätte ei saanudki. Kui Stina oli pildistamise ajal täisealine, siis Viktoria alles 17. Naise sõnul ei küsinud Koppel pildistamise eel tema vanust, aga ta mainis seda ise.

Kui Viktoria kokkulepitud aadressile jõudis, oli ta üllatunud, et teda ei kutsutud stuudiosse, vaid korterisse, kus keset elutuba oli voodi.

"Kohe oli aru saada, et tegemist on tema enda korteriga, mis minu jaoks oli veidike häiriv. Ütleme nii, et endast 20 aastat vanema meesterahva voodis ennast poolalasti pildistada ei tahaks lasta," sõnab Viktoria.

Viktoria sõnul võttis Koppel ta lahkelt vastu ja pakkus alaealisele närvide rahustuseks veini, millest tüdruk keeldus. Lisaks soovis Koppel kokku leppida safewordi ehk turvasõna, nagu erootilistes rollimängudes.

"Kui mina selle sõna välja ütlen, siis lõpeb kogu tegevus. Mis minu jaoks tundus huvitav, miks fotosessioonil üldse sellist asja vaja on. Aga see pilk, millega ta mind vaatas, see mulle üldse ei istunud. Ja see, kuidas ta tiirutas ümber minu kogu selle aja. Tekkis tunne nagu lihaletis oleks."

Viktoria meenutab, kuidas ta seisis kangestunult keset kööki, kui Koppel hakkas oma käega mööda tüdruku õlgu ja selga silitama. Kaamerat polnud fotograaf selleks hetkeks isegi välja võtnud.

"Ta palus mul võtta ennast pesuväele. Võtsin pealisriided ära. Siis ta kamandas mind põlvili. Seisis mu ette ja hakkas endal pükse maha tõmbama. Mille peale ütlesin safewordi ja põgenesin. Järgmine päev koolis kuulsin klassiõelt, et fotograaf oli öelnud, et pildistamist ei toimunud, sest tal ei olnud minuga klappi ja ma tundusin nagu tundetu seksnukk."

Kui Viktoria arutas juhtunut klassiõega, siis Stina ei julgenud ebameeldivast kogemusest rääkida isegi oma perele. Mõni aasta pärast Stinaga juhtunut nägi ta sotsiaalmeedias arutelu, kus räägiti Karmo Koppeli käitumisest. Stinale jõudis kohale, et tema lugu polnud üksikjuhtum. See julgustas naist oma kogemust teistega jagama.

"Muidugi siis Karmo kirjutas mulle ja ütles, et mida ma valetan. Ma ütlesin, et see ju nii oli."

Stina ja Viktoria pole sugugi ainsad, kes on langenud Koppeli imelike huvide ohvriks. Loo tegemise käigus rääkisime kümnete naistega, kes kõik kinnitavad Koppeli käitumismustrit.

Ligi 20 aastat aktifotosid teinud Olavi Sõna on kuulnud õõvastavaid lugusid otse modellidelt. Ta nendib, et fotograafina on oluline eristada professionaalset fotosessiooni kui teenuse pakkumist ning meelelahutuseks kohtingukaaslase või partneri pildistamist.

"See on nagu arsti juurde minek või ükskõik millise teenusepakkuja juurde. Sa ei eelda, et arst pakub sulle veini ja küsib su eraelu kohta ja hakkab sind sebima. See on professionaalne käitumine. Ja siis on teine, näiteks oma kaaslase pildistamine, kus te võite teha mida iganes te tahate. Nende kahe vahele jääb hall ala," ütleb Olavi Sõna.

Karmo Koppeli suhtlusstiili analüüsides jääb mulje, et see hall ala ongi tema pärusmaa. Alguses kutsub ta viisaka komplimendiga fotosessioonile. Kui naisterahvas fotosessiooni ei pelga, hakkab fotograaf esitama seksuaalse alatooniga küsimusi ning pakub välja ideid, mis ehmatavad esimese vestluse käigus ära nii mõnegi.

"Impulsi" käsutuses on mitme noore naise sotsiaalmeedia vestlused Karmo Koppeliga. 2020. aastal saatis Koppel 16-aastasele Laurale fotod oma intiimmänguasjadest. Fotograaf tegi ettepaneku, et Laura neid pildistamisel kasutaks.

Kui vidinad vestluskaaslast ära ei ehmata, jagab Koppel nendega fotokollektsiooni nimega "Iha". "Impulsil" on ligipääs kaustale, mis sisaldab 50 pornograafilist fotot nii naistest kui ka meestest. Pole selge, kas modellid on andnud Koppelile loa fotosid internetis levitada.

Koppel kommentaare ei anna

Fotograaf Karmo Koppeli riivatud käitumisest on meedias ka varem räägitud. 2021. aastal ilmus Postimehes lugu naisest, kes süüdistas Koppelit uimastamises, toona teatas mees, et midagi sellist ei juhtunud.

Ka "Impulss" püüdis Koppelilt kommentaari saada ja pakkus võimalust kaamera ees intervjuuks, kuid vestlus jäi üsna napiks.

Kas nõustute nende süüdistustega?

Koppel: "Muidugi mitte, aga mis, mis mul, mul pole midagi teha siin."

Ei, no saate ikkagi rääkida sellest, et miks, miks te ei nõustu?

Koppel: "Seal ei ole vahet."

No on, on ikka.

Koppel: "Ei ole."