X!

Tippjuhtide komisjon esitas Elmar Vaheri RKIK-i uueks juhiks

Eesti
Elmar Vaher.
Elmar Vaher. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikantselei juures asuv tippjuhtide komisjon otsustas esitada riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektori kandidaadiks endise politsei- ja piirivalveameti juhi Elmar Vaheri.

Riigikantselei juures asuv tippjuhtide valikukomisjon tegi kaitseminister Hanno Pevkurile ettepaneku nimetada RKIK-i uueks juhiks Elmar Vaher.

Pevkur kinnitab oma otsusega Vaheri ametisse ilmselt neljapäeval.

Vaher ütles esmaspäeval ERR-ile, et kandideerib RKIK-i uueks juhiks.

Eelmise nädala reedel sai lõpu pikalt kestnud kohtuasi, kui riigikohus jättis muutmata endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist.

16. juunil välja kuulutatud esimene avalik konkurss uue RKIK-i juhi leidmiseks kukkus läbi. Kuigi seitsmest kandidaadist pääsesid vestlusvooru kolm inimest, ei leidnud komisjon nende seast sobivat kandidaati.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk selgitas toona, et konkursi nurjumise põhjustasid kandidaadile esitatud segased nõuded.

Suve lõpus kuulutas riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus välja uue konkursi. Uuel konkursil kandideeris RKIK-i peadirektori ametisse 16 inimest.

RKIK-i endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil. Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

RKIK on kaitseministeeriumi valitsemisala keskne hankija, kes vastutab materjalide ja teenuste kättesaadavuse eest ning tagab riigikaitseks vajaliku toimiva ja ohutu taristu.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

17:22

Statistikaamet hakkab toiduhindade juures arvestama kliendisoodustusi

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:31

USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

16:04

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" ettevõtja Tarmo Sild

15:55

Tippjuhtide komisjon esitas Elmar Vaheri RKIK-i uueks juhiks

15:47

Kristi Raik: Euroopa halbade valikute aasta

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

08:55

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

06.01

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

16:31

USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

14:00

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

06.01

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

12:25

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

06.01

Tahtekoalitsioon leppis kokku tugevates julgeolekutagatistes Ukrainale Uuendatud

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

ilmateade

loe: sport

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

loe: kultuur

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

13:06

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

loe: eeter

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

15:02

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

14:30

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

14:20

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

12:20

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

10:55

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

10:50

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

06.01

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo