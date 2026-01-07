Tippjuhtide komisjon esitas Elmar Vaheri RKIK-i uueks juhiks

Riigikantselei juures asuv tippjuhtide valikukomisjon tegi kaitseminister Hanno Pevkurile ettepaneku nimetada RKIK-i uueks juhiks Elmar Vaher.

Pevkur kinnitab oma otsusega Vaheri ametisse ilmselt neljapäeval.

Vaher ütles esmaspäeval ERR-ile, et kandideerib RKIK-i uueks juhiks.

Eelmise nädala reedel sai lõpu pikalt kestnud kohtuasi, kui riigikohus jättis muutmata endiste politseijuhtide Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist.

16. juunil välja kuulutatud esimene avalik konkurss uue RKIK-i juhi leidmiseks kukkus läbi. Kuigi seitsmest kandidaadist pääsesid vestlusvooru kolm inimest, ei leidnud komisjon nende seast sobivat kandidaati.

Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk selgitas toona, et konkursi nurjumise põhjustasid kandidaadile esitatud segased nõuded.

Suve lõpus kuulutas riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus välja uue konkursi. Uuel konkursil kandideeris RKIK-i peadirektori ametisse 16 inimest.

RKIK-i endine peadirektor Magnus-Valdemar Saar teatas juunis, et lahkub ametist. Tema viimane tööpäev oli 15. juulil. Kaitseinvesteeringute keskuse peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

RKIK on kaitseministeeriumi valitsemisala keskne hankija, kes vastutab materjalide ja teenuste kättesaadavuse eest ning tagab riigikaitseks vajaliku toimiva ja ohutu taristu.