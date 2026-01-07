X!

Statistikaamet hakkab toiduhindade juures arvestama kliendisoodustusi

Majandus
Piimatooted Prisma toidupoes.
Piimatooted Prisma toidupoes. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Statistikaamet muudab toidukaupade, alkoholi ja tubaka hindade arvestamise metoodikat. Suurima muudatusena hakkab riiklikku statistika arvesse minema ka püsikliendikaardiga kaasnevad soodustused, mis seni on inflatsiooni mõõtmisest suuresti välja jäänud.

Eesti tarbijate ostukorvi maksumuse hindamine on seni tuginenud suuresti traditsioonilisele ehk manuaalsele andmekorjele. See tähendab, et hinnaregistraatorid külastavad kauplusi ja fikseerivad riiulitel olevaid hindu. Nüüd on plaan seda aga muuta – hindade arvestamine läheb automaatseks ehk amet hakkab kasutama otse poodidelt saadud andmeid.

"See tähendab meie jaoks täpsemaid andmeid, palju laiemat tootevalikut ja kliendikaardi soodustustega arvestamist. See tõstab indeksi kvaliteeti, sest aitab reaalsust paremini kajastada. Tegemist on rahvusvaheliselt järjest enam levinud praktikaga, see on normaalne statistiline suundumus," ütles Lauri Veski statistikaametist.

Seni on tarbijahinnaindeksi arvutamisel toidupoodides lähtutud põhimõttest, et arvesse lähevad kõigile kättesaadavad hinnad. Ehkki üldised sooduspakkumised on kajastunud ka varasemas statistikas, on kliendikaartidega seotud hinnad jäänud hallile alale. Kuna suur osa Eesti toidukaubandusest on aga üles ehitatud lojaalsusprogrammidele, ei pruukinud senine statistika peegeldada seda summat, mis tegelikult kassas tasuti.

Veski sõnul muudab see natuke ka indeksit.

"Eeldus on, et see toob toidukaupade indeksit natuke alla. Seda näitavad analüüsid," märkis Veski.

Esialgu hakkab uus metoodika kehtima toidukaupadele, alkoholile ja tubakale, mis moodustavad olulise osa keskmise majapidamise tarbimiskulutustest. Veski ütles, et see on aga alles algus ning tulevikus võiks samamoodi rohkem automatiseeritult arvestada hindade muutusi ka teistes kaubarühmades.

"Need on suunad, kuhu me edasi peame minema. Me alustame praegu esimese kahe klassifikaatori grupiga. Ka rahvusvaheliselt on üsna levinud, et alustatakse toidukaupade, alkoholi ja tubakaga. Sellega tehakse ots lahti ja kui süsteemid juba käivad, saab laiendada valdkondi, kus poodide müügiandmeid taotleda ja indeksis arvesse võtta. Näiteks ehituspoed, välismaa praktika põhjal ka apteegid ja riidepoed," sõnas Veski.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

17:22

Statistikaamet hakkab toiduhindade juures arvestama kliendisoodustusi

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:31

USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

16:04

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" ettevõtja Tarmo Sild

15:55

Tippjuhtide komisjon esitas Elmar Vaheri RKIK-i uueks juhiks

15:47

Kristi Raik: Euroopa halbade valikute aasta

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

08:55

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

06.01

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

16:31

USA võttis Venezuelast tulnud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

14:00

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

06.01

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

12:25

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

06.01

Tahtekoalitsioon leppis kokku tugevates julgeolekutagatistes Ukrainale Uuendatud

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

ilmateade

loe: sport

17:23

Hyundai testib edaspidi autosid Prantsusmaa teedel

16:51

United Cupil selgusid esimesed poolfinalistid, Poola sai kaheksa hulka

16:18

Mullu Girol võidutsenud Yates tõmbas karjäärile joone alla

15:45

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

loe: kultuur

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

13:06

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

loe: eeter

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

15:02

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

14:30

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

14:20

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

12:20

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

10:55

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

10:50

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

06.01

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo