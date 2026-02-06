X!

Uue metoodika alusel leitud tarbijahinnaindeksi muutus jäi avaldamata

Statistikaamet lükkas ootamatult edasi reede hommikule planeeritud uue metoodika alusel arvutatud tarbijahinnaindeksi jaanuarikuu andmete avaldamise.

Statistikaamet võttis alanud aastast tarbijahinnaindeksi (THI) arvutamisel kasutusele uue metoodika, mis varasemaga võrreldes arvestab enam toidukauba soodushindu. 

Reedel hommikul jäid uued andmed planeeritud ajal ehk kell 8 avaldamata ning statistikaamet teatas 15 minutit hiljem, et tarbijahinnaindeksi jaanuarikuu andmete avaldamine lükkub edasi esmaspäevale.

Samuti lükkub edasi tarbijahinnaindeksi uuendusi tutvustama pidanud pressikonverents.

Statistikaameti peadirektor Urmet Lee ütles, et tarbijahinnaindeksi uue metoodika kasutuselevõtt on olnud töömahukam ja võtnud rohkem aega kui planeeritud.

"Andmed on meie jaoks täiesti uued ja nende maht kasvas väga suurel määral. Kontrollime jaanuarikuu tarbijahinnaindeksi algandmeid ja valideerime tulemusi täiendavalt – kvaliteedis me alla anda ei saa," ütles Lee.

Reedel kell 8 vaatas värske tarbijahinnaindeksi asemel statistikaameti veebilehel vastu tühjus. Autor/allikas: ERR

Eelmisel aastal augustis avaldas statistikaamet vigase teise kvartali Eesti palgastatistika. See juhtus ameti teatel vigase automaatse andmetöötluse tõttu, mis jäi ka ametnikel märkamata.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla kommenteeris statistikaameti uut äpardust, et tal on ametist päris kahju juba. Ta andis ka mõista, et jaanuari THI võib tulla kõrge.

"Mobiiliäpi Tarbi targat info kohaselt tõusid jaanuaris toidukaupade hinnad aastaga 6,3 protsenti ja võrreldes detsembriga 0,4 protsenti. Eelkõige kallinesid kuuga kohv, tee, kakao, värske puu- ja köögivili, maitseained, valmistoidud. Veidi odavamaks läksid näiteks munad, piimatooted, külmutatud tooted ja linnulina. Jaanuaris tõusis ka elektri hind märkimisväärselt, mis tarbijahinnaindeksit on mõjutamas," lisas Uusküla.

