Iraani linnade tänavail on kukutatud šahhi pojast saanud vastupanu sümbol

Foto: SCANPIX/AFP
Iraani rahutuste keskseks ikooniks on kujunenud 1979. aastal islamirevolutsioonis kukutatud šahhi vanim poeg Reza Pahlavi.

"Ma olen hävitajapiloot. Ma olen terve elu treeninud täpselt selle hetke jaoks ja inimesed kutsuvad mind nüüd esile astuma ja üleminekut juhtima. Olen selleks, et juhtida ja oma rahvast üleminekust läbi aidata. Aga vabastamise järgseks ajaks on meil plaan, plaan stabiilse, pehme ülemineku jaoks," lausus Iraani kukutatud šahhi poeg Reza Pahlavi. 

Nii kirjeldab end mees, kes on aastakümneid olnud Iraani paguluse viisakas esindusnägu. Islamirevolutsiooniga troonilt kukutatud šahhi poeg ei taha tõusta tagasi troonile, vaid kavatseb pigem tulla kodumaale demokraatia edendajana, nagu mõni aeg tagasi sai Bulgaaria peaministriks endine kuningas Simeon.

Kui tema isa kukutati, oli noor Reza Pahlavi parasjagu USA-s lenduriks õppimas ja sinna ta jäigi. 40 aastat propageeris ta referendumit ja vägivallatut vastupanu, sellesse vist isegi tõsisemalt uskumata. Viimastel päevadel on tema retoorika aga järsult teravnenud.

"Maailm toetab praegu teie rahvuslikku revolutsiooni ja imetleb teie julgust. Eriti president Trump, vaba maailma juht, jälgib tähelepanelikult teie kirjeldamatut vaprust ja on tõotanud, et on valmis teid aitama. Ärge jätke tänavaid maha! Minu süda on teiega. Ma tean, et olen varsti teie hulgas," ütles Pahlavi.

Iraani linnade tänavail on prints Pahlavist saanud vastupanu sümbol, ikoon, kelle kujul reaalse Reza Pahlaviga erilist pistmist ei pruugi ollagi.

"Pahlavi andis meile tõotuse, prints Reza Pahlavi, et ta tuleb ja kaitseb valimisurne. Mida iraanlased tahavad? Me teame juba, mida inimesed tahavad, aga me tahame demokraatiat. Me tahame vabadust. Vabadus ei ole ainult vabalt ringikäimine või, näiteks, alkoholi tarvitamine. Me tahame väljendusvabadust ja häid majandusväljavaateid Iraanile," sõnas Türgis paguluses elav Iraani poliitikavaatleja Sepideh Darvisi.

Paraku on tegu siiski lihast ja verest ning kindlate vaadetega inimene, kellega kogu Iraani pagulus ja ka kodumaised põrandaalused aktivistid sugugi nõus ei ole. Ka tema ise pole kaaspagulaste suhtes sugugi karme sõnu kokku hoidnud, sildistades üsna mõõdukate vaadetega rivaale, näiteks Nobeli rahuauhinna laureaati Narges Mohammadit vasakpoolseteks või koguni terroristideks.

Samuti väidetakse, et Pahlavi suure toetuse taga on tegelikult Iraani valitsuse internetitrollid, kelle eesmärk ongi pagulaste hulgas segadust külvata. Selliseid väiteid on raske kinnitada, aga ka ümber lükata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

