Leht: Trump käskis koostada plaani Iraani režiimi muutvaks äkkrünnakuks

USA hävitajad Lähis-Itta saadetud lennukikandja USS Abraham Lincoln pardal.
USA hävitajad Lähis-Itta saadetud lennukikandja USS Abraham Lincoln pardal. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / FAZRY ISMAIL
USA president Donald Trump on andnud oma meeskonnale korralduse töötada välja võimalikud variandid, kuidas korraldada Iraani vastu kiire sõjaline löök, mis muudaks Teherani käitumist, kuid ei tõmbaks Ameerika Ühendriike pikalevenivasse sõtta, kirjutas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Lehe allikate sõnul ootab Trump rünnakustsenaariume, mis on võimelised Iraani režiimile märkimisväärset kahju tekitama ja selle käitumist muutma, et sundida Teherani tegema järeleandmisi valdkondades nagu oma tuumaprogrammi peatamine Washingtoni nõudmisel ning poliitiliste vastaste ja teisitimõtlejate vabastamine.

USA kõige tõsisemalt kaalutavate variantide hulgas on ulatuslikud õhurünnakud Iraani valitsuse ja islamirevolutsiooni kaardiväe sihtmärkide vastu. Selle stsenaariumi eesmärk on näidata USA tugevust ja otsusekindlust ilma täiemahulist sõda alustamata.

Uuritakse ka vähem radikaalset lähenemisviisi – kirurgilisi rünnakuid sümboolsete sihtmärkide vastu. Nad peavad jätma ruumi edasiseks eskalatsiooniks, kui Iraan keeldub Trumpi administratsioonile vastuvõetavatel tingimustel kokkuleppele jõudmast.

WSJ meenutab, USA on saatnud seoses pingete eskaleerumisega Iraani ümber Lähis-Itta täiendava sõjalaevade rühma eesotsas lennukikandjaga USS Abraham Lincoln, mis koos hävitajate USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul ja USS Mitscher ning kolme rannikualade lahingulaevaga (USS Canberra, USS Tulsa ja USS Santa Barbara) on nüüd USA Keskpiirkonna väejuhatuse vastutusalas.

Pinged Iraani ja USA vahel on järsult suurenenud pärast seda, kui Teherani võimud surusid jaanuari alguses jõhkralt maha valitsusvastased protestid. Inimõiguslaste sõnul on protestide ajal hukkunud kümneid tuhandeid inimesi.

USA president Donald Trump tegi karmi avalduse, ähvardades protestijate toetuseks sekkuda. Ta hoiatas ka, et uue tuumaleppe sõlmimiseks Iraaniga hakkab aeg otsa saama ja läbirääkimiste ebaõnnestumine võib viia USA ulatusliku sõjalise löögini.

Iraan omalt poolt teatas oma valmisolekust anda "purustav vastus" igale agressiivsele teole, näidates üles suurt pinget piirkonnas.

Meeldetuletuseks, 30. jaanuaril kehtestas USA rahandusministeerium uue sanktsioonide paketi Iraani režiimi kõrgemate ametnike ja finantsvõrgustike vastu, kes on seotud meeleavalduste verise mahasurumise ja rahapesuga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: WSJ, RBK-Ukraina

