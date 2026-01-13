X!

USA inflatsioon püsib kolme protsendi lähedal

USA-s asuv toidupood
USA-s asuv toidupood Autor/allikas: SCANPIX/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
USA-s kasvasid hinnad detsembris aastatagusega võrreldes 2,7 protsenti, selgus teisipäeval avaldatud ametlikest andmetest. Ka novembris oli USA inflatsioon 2,7 protsenti.

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid, et hinnad tõusevad detsembris 2,8 protsenti. 

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli detsembris 2,6 protsenti. Ka see näitaja pole novembriga võrreldes muutunud.

USA föderaalreserv muretseb tööturu jahenemise pärast ning on viimastel koosolekutel langetanud intressimäärasid. Detsembrikuine föderaalreservi protokoll näitab aga, et mõned ametnikud ei toeta enam rahapoliitika leevendamise jätkamist. Järgmine föderaalreservi koosolek toimub kahe nädala pärast. 

Trumpi teise administratsioon ajal on föderaalreserv ja tööministeerium jäänud tugeva poliitilise surve alla. Augustis vallandas Trumpi administratsioon tööhõivestatistikat koguva ameti juhi, hiljuti alustas aga föderaalprokuratuur föderaalreservi juhi Jerome Powelli suhtes kriminaaluurimist.

Sügisel tabas USA-d veel valitsusseisak ning tööministeerium ei saanud andmeid koguda. Viimane aruanne on seetõttu esimene täielik ülevaade viimaste kuude inflatsioonitrendidest.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et paljud ameeriklased muretsevad endiselt elukalliduse tõusu pärast. Kuigi inflatsioon on näidanud taandumise märke, on toidukaupade ja muude esmatarbekaupade hinnad endiselt kõrgel tasemel.

Konsultatsioonifirma RSM ökonomist Joseph Brusuelas rääkis, et tänavused maksukärped võivad inflatsioonile taas hoogu juurde anda. "Jätkuvad investeeringud, eriti tehisintellekti, võivad samuti sel aastal inflatsiooni kiirendada," ütles Brusuelas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

