X!

Üle saja kilomeetri Eesti ja Venemaa vahelisest kontrolljoonest on valmis

Eesti
Eesti-Venemaa vaheline kontrolljoon.
Eesti-Venemaa vaheline kontrolljoon. Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

Eesti-Venemaa vahelise kontrolljoone maismaa osast on valmis saanud 110 kilomeetrit ja suur osa sellest on kaetud ka seiretehnikaga. Idapiir peaks praegusel kujul valmima järgmise aasta lõpuks. Samas otsib PPA nüüd lahendusi tõkete paigaldamiseks ka veepiirile.

Eesti-Venemaa vahelise kontrolljoone maismaaosa on peaaegu 135 kilomeetrit pikk ning läinud aasta lõpuks sai sellest 110 kilomeetrit valmis.

"Suur osa kilomeetreid on sellest ka juba kaetud uue modernse seirelahendusega. Seirelahenduste paigaldamine ülejäänud taristul jätkub ka järgnevatel aastatel," lausus PPA piirivalve juht Veiko Kommusaar.

Kontrolljoone väljaehitamine käib Saatse piirkonnas mitmes etapis. Samal ajal kui ümber Saatse saapa rajatakse patrullteid, üle Piusa jõe uut ületussilda, käib Krabilova soole täiesti uue tee rajamine, mis tulevikus hakkab ühendama Saatse piirivalvekordonit Saatse piiripunktiga.

Patrullteed ehitataksegi välja põhimõttel, et piir oleks täies ulatuses läbisõidetav ja kiiresti ligipääsetav.

"Näiteks sillalt, mis üle Piusa jõe läheb, varasemalt autoga otse ei saanudki piiri valvamise vaates sõita. Pidime ringiga minema. Kui see valmib, saame siit ka mööda piiri sujuvalt edasi liikuda," sõnas PPA Saatse kordoni juht Renet Merdikes.

Ühtlasi ehitatakse kontrolljoon välja ka nendel aladel, mis pidid esialgsete plaanide kohaselt minema Venemaaga peale piirileppe ratifitseerimist vahetusse.

Peale Saatse saapa juhtumit eelmise aasta oktoobris on ka nüüd viivitusaiad pandud Saatse saapaid läbiva maantee peale.

"Paralleelselt oleme siis uuendanud oma radaripositsioone, ehitame neid juurde kogu meie Narva jõe piiri ulatuses ja see toob siis endaga kaasa selle,
et me saame ka endale paremad silmad ja suudame ohtudele paremini ja adekvaatsemalt reageerida," ütles Kommusaar.

Maismaa piiri viimane etapp on valdavalt soistel aladel ning selle väljaehitamine on rahastamise otsuse ootel. Kogu piiri väljaehitamine läheb maksma 185,1 miljonit eurot ja see loodetakse valmis saada järgmise aasta lõpuks, ent sellega piiri väljaarendamine ei lõppe. Sel aastal hakkab PPA katsetama piiritaristu paigaldamist veepiirile.

"See nüüd ei tähenda seda, et me veidi enam kui 200 kilomeetrit peaksime taristuga katma, aga mõned kriitilisemad kohad, kus vahemaad on võib-olla reageerimise mõttes väga väikesed, siis nendesse kohtadesse me neid katsetusi tegema hakkame," lausus Kommusaar.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:26

Teadlased manitsevad linnalinde mitte toitma

21:25

Kuressaare kesklinna lagunevad tänavad peab vald ise remontima

21:21

Üle saja kilomeetri Eesti ja Venemaa vahelisest kontrolljoonest on valmis

21:21

Kolmapäeval on oodata karget talveilma

21:13

ERR Ukrainas: vaenlane on võttnud Slovjanski taas sihikule

21:04

Uueks Suurbritannia suursaadikuks Eestis saab Jo Lomas

20:56

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

20:31

USA valitsus võttis 2500 Somaalia immigrandilt ajutise kaitse staatuse

20:29

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

16:56

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu Uuendatud

13:55

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

08:23

RUSI ekspert: Vene õhujõud on sõja ajal oluliselt tugevnenud

12:22

Suri endine poliitik Heiki Kranich

13:52

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

10:32

London valmistub saatma eriüksusi Vene varilaevastiku laevu arestima

12.01

Allikas: Iraani protestijad panevad põlema islamirežiimi sõjaväebaase

16:57

Asekantsler palus eksituse pärast hasartmänguseaduses vabandust Uuendatud

13:27

Tšetšeenias valmistutakse Kadõrovi raske haiguse tõttu võimuvõitluseks

ilmateade

loe: sport

20:56

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

20:29

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

loe: kultuur

18:50

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

16:52

Carolina Pihelgas: tahaksin Loomingu nähtavust suurendada

16:28

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

loe: eeter

14:46

Marek Sadam: suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ega rõõmu tunda

12:56

Marta Pikani: olin suur allaandja, kuni laulmine muutis mu käitumismustrit

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (13.01.2026 18:00:00)

18:35

HTM: kõik kohustusliku õppetööga seotud käigud peavad olema ka tulevikus tasuta

17:55

Pärnakad on soolatamise osas eriarvamustel

17:50

Loomingu uueks peatoimetajaks valiti Carolina Pihelgas

17:45

EL-i liikmesriikide vaheline kaubandus on vähenenud

17:45

Eesti avab tänavu viis uut saatkonda Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja Ida-Euroopas

15:25

Raadiouudised (13.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.01.2026 12:00:00)

10:35

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo