Statistikaamet: rahvaarvu languse taga on negatiivne iive

Eelmisel aastal vähenes Eesti rahvaarv enam kui 7000 inimese võrra. Statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika teenusejuhi Kadri Rootalu sõnul on languse peamiseks põhjuseks negatiivne iive – surmasid oli rohkem kui sünde.

Rootalu selgitas, et rahvaarvu kahanemist mõjutas oluliselt sündimuse jätkuv langus. "Sündimus tegi viimase aastaga jälle kukkumise," märkis Rootalu.

Kui sündimus valmistab muret, siis surmade arv on Rootalu sõnul stabiliseerunud ja liikunud tagasi pandeemiaeelsele tasemele.

"Surmade arv on meil praegu olnud umbes sama suur kui enne Covidi aega ehk aastate 2010–2019 keskmise ümber," ütles Rootalu. Kui pandeemia ajal ja järel purustati rekordeid, siis möödunud aasta 15 427 surma on viimaste aastate võrdluses täiesti keskmine näitaja.

Rändest rääkides rõhutas Rootalu, et lõplikke andmeid saab statistikaamet anda alles maikuus. Praegused andmed põhinevad registreeritud elukohavahetustel, kuid kogemus näitab, et Eesti kodanikud jätavad sageli oma liikumise registreerimata.

Teadaolevatel andmetel moodustasid sisserändajatest suurima osa ukrainlased, kellele järgnesid tõenäoliselt kodumaale naasvad eestlased. Väiksemal määral saabus riiki ka lätlasi, soomlasi ja sakslasi.

Väljarändajatest moodustasid põhiosa Eesti ja Ukraina elanikud. "Väike tendents, mida viimastel aastatel on näha, on ka see, et Vene kodanikud liiguvad, aga see ei ole Eesti ja Ukraina kodanikega võrreldes märkimisväärne number," lisas Rootalu.

Üldjoontes on väljaränne viimastel aastatel pisut kasvanud. Sisseränne on aga – kui jätta kõrvale Ukraina sõja algusega kaasnenud hüpe – püsinud sarnasel tasemel varasemate aastatega ehk umbes 12 000 inimest.

Tulevik on lahtine

Küsimusele, kas rahvaarvu vähenemine süveneb või pöördub tõusule, vastas Rootalu, et see on miljoni dollari küsimus.

Positiivse märgina tõi ta välja asjaolu, et sündide kukkumine polnud mullu enam nii järsk kui varem. Samuti jälgib statistikaamet naaberriikide trende: kui Lätis ja Leedus sündimus esialgsetel andmetel endiselt langeb, siis Soomes pöördus see mullu tõusule.

"Võib-olla on siit lähedusest mingeid märke näha, kas sündimuse langus pidurdub või lõpeb hoopis ära, aga järgmise aasta kohta ei oska täpselt öelda," nentis Rootalu.