Ukraina uueks kaitseministriks sai Mõhhailo Fedorov

Mõhhailo Fedorov
Mõhhailo Fedorov Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Anna Voitenko
Ukraina parlament nimetas kolmapäeval riigi kaitseministriks Mõhhailo Fedorovi. Ukraina energeetikaministeeriumi etteotsa tõusis Denõss Šmõhal.

Fedorov oli varem asepeaminister ja digitaalse ülemineku minister. Senine kaitseminister Šmõhal määrati energeetikaministeeriumiks. 

Fedorovi eestvedamisel juhtis digitaalse ülemineku ministeerium mitmeid projekte, sealhulgas droonide tootmist. 

Parlament kiitis president Volodõmõr Zelenski algatatud valitsuskabineti ümberkorraldamise ettepaneku heaks teisel katse. Teisipäeval toetas Šmõhali nimetamist energeetikaministriks 210 parlamendisaadikut, kuid vaja oleks olnud 216 häält.

Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et pole veel selge, kes võtab üle Fedorovi varasema töökoha. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent

