Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks

USA president Donald Trump vestlemas Reutersi ajakirjanikuga
USA president Donald Trump vestlemas Reutersi ajakirjanikuga Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Evelyn Hockstein
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin on valmis sõlmima kokkulepet sõja lõpetamiseks Ukrainas, kuid Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidurdab protsessi.

Kolmapäeval Ovaalkabinetis antud eksklusiivintervjuus Reutersile ütles Trump, et Putin on valmis lõpetama ligi neli aastat kestnud sissetungi Ukrainasse.

"Arvan, et ta [Putin] on valmis kokku leppima. Arvan, et Ukraina on selleks vähem valmis," väitis Trump. "Peame saama president Zelenski sellega nõustuma".

Küsimusele, miks ei ole USA juhitud läbirääkimised suutnud lahendada Euroopa suurimat maismaakonflikti pärast Teist maailmasõda, vastas Trump: "Zelenski."

Trump ütles Reutersile, et ei ole kursis Witkoffi ja Kushneri võimaliku Moskva-visiidiga, millest Bloomberg kolmapäeval varem teatas.

Trump vastas jaatavalt küsimusele, kas ta kavatseb järgmisel nädalal Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil Zelenskiga kohtuda, kuid andis mõista, et kindlat plaani pole.

"Kohtuksin küll – kui ta seal on," ütles Trump. "Mina olen kohal."

Kui Trumpilt küsiti, miks Zelenski tema arvates läbirääkimistega viivitab, ei laskunud ta detailidesse, vaid märkis: "Arvan lihtsalt, et tal on raske selle punktini jõuda."

Zelenski on avalikult välistanud territoriaalsed järeleandmised Moskvale, teatades, et põhiseaduse järgi ei ole Kiievil õigust mingit maad loovutada.

Küsimusele, kas USA on valmis pakkuma Ukrainale julgeolekugarantiisid, vastas Trump, et ei välista seda.

"Kui jõuame lahenduseni, siis aitame. Nad kaotavad kahepeale kokku Venemaaga 30 000 sõdurit kuus. Nüüd hakkab Euroopa meid selles aitama," ütles Trump.

Trump ja Zelenski kohtusid 28. detsembril Floridas ning kirjeldasid kõnelusi produktiivsetena.

Enne kohtumist teatas Zelenski 26. detsembril, et 20-punktiline rahuplaan on 90 protsendi ulatuses valmis. Kohtumises USA presidendiga nägi ta võimalust viia plaan täieliku valmiduseni.

Venemaa on jätkanud maksimalistlike nõudmiste esitamist. Pärast Zelenski 28. detsembri visiiti USA-sse väitis Moskva, et Ukraina üritas rünnata Putini residentsi 91 drooniga. Selle süüdistuse järel teatas Kreml läbirääkimispositsioonide karmistamisest.

Trump reageeris väitele esialgu öeldes, et on väga vihane. Hiljem, pärast lisainfoga tutvumist, väljendas ta aga skeptilisust.

USA ametnikud ütlesid 1. jaanuaril CNN-ile, et Luure Keskagentuuri (CIA) hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi.

Ukraina peaminister pidas energiasüsteemi kaitse teemalise nõupidamise

Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko korraldas kolmapäeval Ukraina energiasüsteemi kaitsmise teemalise nõupidamise, millest võtsid osa kaitse- ja energiaminister, õhuvägede ülem, energiaettevõtete ning Kiievi linna sõjaväevalitsuse ja Kiievi oblasti sõjaväevalitsuse juhid.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel rääkis peaminister Svõrõdenko teemal sotsiaalmeediapostituses.

"Pidasin energiasüsteemi kaitsmise teemalise nõupidamise koos kaitseministri, energiaministri, õhuväe ülema, võtmetähtsusega energiaettevõtete juhtkonna ning samuti Kiievi linna ja Kiievi oblasti sõjaväevalitsuste juhtidega. Jätkame energiaobjektide kaitse tugevdamist koostöös sõjaväega. Väljakutsete tase on äärmiselt tõsine ja nõuab täielikku valmisolekut kõigilt kaitseelementidelt," ütles Svõrõdenko.

Peaministri sõnul vaatasid osalejad üle varasemate ülesannete täitmise käigu ja koordineerisid edasisi jõupingutusi energiasüsteemi kaitse tagamiseks.

President Volodõmõr Zelenski teatas samal ajal, et Ukraina energiasektoris kehtestatakse eriolukord ja andis valitsusele korralduse vaadata üle komandanditunni reeglid karmi külma ajal.

Äsja ametisse nimetatud esimene asepeaminister ja energiaminister Denõss Šmõhal avaldas varem päeval parlamendis peetud kõnes arvamust, et Kiiev ei olnud rünnakute tingimustes talveks valmis.

"Harkivi oblasti- ja linnavõimud valmistasid linna ette: seal on mobiilsed katlamajad ja hajutatud tootmine. Kiiev oli kahjuks palju kehvemini ette valmistatud. Ütlen otse, et see polnud üldse ette valmistatud. Seetõttu tuleb nüüd võtta tarvitusele kriisimeetmed," rääkis Šmõhal.

Minister lisas, et Kiievi energiavarustuse stabiliseerimisega tegeletakse kõrgeimal tasemel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, The Kyiv Independent, Reuters

