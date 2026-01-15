X!

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse

Eesti peaminister Kristen Michal tervitamas Taani valitsusjuhti Mette Frederikseni NATO Läänemere-äärsete riikide tippkohtumine Helsingis.
Eesti peaminister Kristen Michal tervitamas Taani valitsusjuhti Mette Frederikseni NATO Läänemere-äärsete riikide tippkohtumine Helsingis. Autor/allikas: Riigikantselei
Eesti kavatseb panustada Euroopa riikide ühisõppusesse Gröönimaal, teatas peaminister Kristen Michal. Õppus Arctic Endurance korraldatakse olukorras, kus USA on ähvardanud võtta Taani koosseisu kuuluv poolautonoomne saar enda võimu alla.

"Eesti kaitsevägi osaleb seal toimuva õppuse Arctic Endurance planeerimisel," ütles Michal neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Ta lisas, et Eesti on valmis osalema, kui saab kuidagi olukorra lahendamisse panustada.

Michal rõhutas, et Gröönimaa kuuluvuse küsimus on väärtusküsimus ning avaldas lootust, et see lahendatakse NATO sees.

ERR-i täpsustavale küsimusele vastates lisas Michal, et Euroopa liitlased on avalikult välja öelnud, et Gröönimaa kuuluvus on väärtusküsimus.

"Gröönimaa tulevik on Gröönimaa inimeste ja Taani Kuningriigi otsustada. NATO liitlased lahendavad küsimused omavahelise suhtluse käigus," rõhutas peaminister.

Michal märkis, et praegu on Eesti saanud palve osaleda õppuse planeerimise protsessis, aga kui Taani avaldab soovi ja on vajadust, et Eesti osaleks ka sõjaväelastega koha peal, siis seda kindlasti tehakse.

"Kui Taanil on ka teisi palveid, siis oleme kindlasti valmis panustama oma võimete kohaselt Arktika julgeoleku tagamisse," lubas Eesti valitsusjuht. "Aga Taani pole sellist palvet esitanud," lisas ta.

Michal ütles ka, et kui Ameerika Ühendriikidel on Arktikaga seoses julgeolekumuresid, siis need saab lahendada NATO kaitseplaneerimise raames.

"Minu ettekujutus on, et NATO seisab koos ja lahendab neid muresid koos. Loodan, et see nii ka jääb," vastas ta küsimusele, kas Eesti oleks valmis USA-le Gröönimaa kuuluvuse küsimuses vastu seisma.

Michal ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Eesti on valmis kaaluma ka oma sõjaväelaste saatmist Gröönimaale.

Oma sõjaväelaste saatmisest Gröönimaale on lisaks Taanile teatanud juba ka Rootsi, Norra, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Toimetaja: Mait Ots, Maria-Ann Rohemäe

13:48

Möödunud aasta 11 kuu maksulaekumine kasvas 1,4 miljardi euro võrra

13:45

Uuring: tehisaru kasvatab teadlaste tööviljakust, kuid ahendab horisonti

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

13:44

Siimer arenguhüppest: olen igas asjas natuke parem

13:36

Harri Tiido: Siberi hiinastumisest

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

13:11

Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:57

USA erisaadik Steve Witkoff kuulutas välja Gaza relvarahu teise faasi

12:51

