Taani suurendab Gröönimaa sõjalist võimekust laevade, droonide ja hävituslennukitega

Taanlased kinnitasid pärast visiiti Washingtonis, et suurendavad oma panust Gröönimaa julgeolekusse. Sellest hoolimata ei näidanud USA president Donald Trump oma seisukohtades taandumise märke ning rõhutas jätkuvalt soovi saart USA kontrolli alla saada.

Taani ja Gröönimaa esindajate sõnul oli kolmapäevane kohtumine USA asepresidendi J.D. Vance'i ja välisminister Marco Rubioga sisukas, kuid põhimõttelistele erimeelsustele lahendusi ei leitud.

"Me ei suutnud muuta ameeriklaste seisukohta. On selge, et presidendil on soov

Gröönimaa üle kontrolli saavutada. Me rõhutasime väga selgelt, et see ei ole kuningriigi huvides," lausus Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen.

Erimeelsustele vaatamata lubati jätkata tihedat suhtlust ning selleks moodustatakse ka kõrgetasemeline töörühm. Taanlased on juba suurendanud oma panust piirkonna julgeolekusse ning kinnitasid, et teevad seda ka edaspidi.

"Taani Kuningriik on juba suurendanud oma panust, eraldades täiendavaid vahendeid sõjalise võimekuse arendamiseks. Mitte koerakelkudesse, vaid laevu,

droone, hävituslennukeid ja muud. Me oleme kindlasti valmis veelgi rohkem panustama," kinnitas Rasmussen.

Taani ja Gröönimaa esindajad külastasid kolmapäeval ka USA Kongressi, kus seadusandjad väljendasid muret president Trumpi kavatsuste pärast. Skeptikuid leidub lisaks demokraatidele ka vabariiklaste seas.

"Idee, et me peame oma riigi julgeoleku kaitsmiseks Gröönimaad omama, on lihtsalt jama," ütles senaator Angus King.

Samal ajal ei näidanud USA president Donald Trump oma seisukohtades taandumise märke. Ovaalkabinetis ajakirjanikega rääkides kordas ta varasemaid väiteid, et Gröönimaa on USA-le riikliku julgeoleku seisukohalt hädavajalik, et heidutada vastaseid Arktika piirkonnas.

"Probleem on selles, et Taani ei suuda takistada Gröönimaa võimalikku okupeerimist Venemaa või Hiina poolt. Kuid on palju, mida meie saame teha. Te nägite seda eelmisel nädalal Venezuelas. Meil on võimalused tagada, et sellised olukorrad ei juhtuks," lausus Trump.

Taani välisministri sõnul on paljud president Trumpi väited valed ega aita läbirääkimistele kaasa.