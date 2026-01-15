X!

Reede on pilves selgimistega ning sajuta

ilm
Kitsed. Pilt on illustratiivne.
Kitsed. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Minupilt.err.ee/
ilm

Reedel muutub Venemaal olev kõrgrõhuala Eesti kohal mõjusamaks, samas Lääne-Euroopa kohal pöörlev madalrõhuala püsib väga elujõuline. Kahe rõhuala vahel Eestis sajuvõimalus väheneb ja ida poolt esineb ka rohkem selgimisi. Tuul on puhanguline ja õhus miinuskraadid.

Eelolev öö on Eestis enamasti pilves. Kohati sajab vähest lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ja jäävihma. Rannikul on paiguti pinnatuisku. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Külma on 5 kuni 10, Kagu-Eestis kuni 13 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 kuni -4 kraadi vahel.

Hommik on olulise sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, rannikul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 5 kuni 13, saartel ja läänerannikul 1 kuni 4 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, pärastlõunal ida pool selgem ja sajuta. Rannikul on pinnatuisku. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul kuni 11, puhanguti 15, õhtul saartel kuni 17 m/s. Külma on 5 kuni 10, Kagu-Eestis kuni 12, saartel ja läänerannikul 1 kuni 4 kraadi.

Laupäev on sajuta. Öösel on külma Ida-Eestis 9 kuni 15, Lääne-Eestis 3 kuni 10 kraadi, päeval Ida-Eestis 8 kuni 12, Lääne-Eestis 3 kuni 8 krradi. Pühapäeval võib sadada kohati lund, rannikul ka lörtsi. Öösel on külma 10 kuni 15, Lääne-Eestis 4 kuni 10 kraadi, päeval 3 kuni 9, kagus kuni 12 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur nii öösel kui päeval 0 kraadi ümber.

Mõõdukad miinuskraadid iseloomustavad ka uue nädala algust. Kui sajab, siis vähe ja suurema tõenäosusega rannikul.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:31

Eesti vanim uks peitis end 640 aastat Toomkiriku kabelis

21:24

Läti hakkab haiglavõrku reformima

21:19

TAI: ATH diagnooside arv on kolme aastaga kahekordistunud

21:18

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

21:09

Valitsus ei välista tasuta ühistranspordi jätkumist lastele ja pensionäridele Uuendatud

21:09

Reede on pilves selgimistega ning sajuta

21:08

Tusk: NATO liitlaste vaheline konflikt oleks senise maailmakorra lõpp

21:04

Viipekeelsed uudised

20:42

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

20:39

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:42

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

14:53

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

11:03

Haukanõmm: Vene kultuurikeskuses toimus sisuline lammutamine

09:39

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

16:44

Suurepärane esitus tõi Eesti teatemeeskonnale Ruhpoldingist viienda koha Uuendatud

14:58

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

20:06

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

10:20

Iraan sulges USA rünnaku kartuses öösel mitmeks tunniks oma õhuruumi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:18

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

20:39

Häid sööte jaganud Rooba aitas koduklubi suure võiduni

20:19

Viigipuu: Jakob oli väga tark, et jättis vahe sisse

20:06

Vennad Selevkod uisutasid EM-i lühikavas esikolmikusse Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Anna Hints: see oleks kohutav, kui ma oleksin valmis režissöör

18:50

Tallinn eraldas kultuurile veidi üle miljoni rohkem kui mullu

18:45

Sõltumatu tantsu laval algas rahvusvaheline esitlusfestival Modina

18:23

Pildid: Mari Kurismaa esitleb Truus galeriis uut vaikelude sarja

loe: eeter

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

12:23

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (15.01.2026 18:00:00)

18:30

Läti hakkab haiglavõrku ümber korraldama

15:30

Tartus tekitab küsimusi osaliselt avatava silla liikluskorraldus

15:25

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:35

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

12:30

Reedene päev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo