Reede on pilves selgimistega ning sajuta

Reedel muutub Venemaal olev kõrgrõhuala Eesti kohal mõjusamaks, samas Lääne-Euroopa kohal pöörlev madalrõhuala püsib väga elujõuline. Kahe rõhuala vahel Eestis sajuvõimalus väheneb ja ida poolt esineb ka rohkem selgimisi. Tuul on puhanguline ja õhus miinuskraadid.

Eelolev öö on Eestis enamasti pilves. Kohati sajab vähest lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ja jäävihma. Rannikul on paiguti pinnatuisku. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Külma on 5 kuni 10, Kagu-Eestis kuni 13 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 kuni -4 kraadi vahel.

Hommik on olulise sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, rannikul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 5 kuni 13, saartel ja läänerannikul 1 kuni 4 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, pärastlõunal ida pool selgem ja sajuta. Rannikul on pinnatuisku. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul kuni 11, puhanguti 15, õhtul saartel kuni 17 m/s. Külma on 5 kuni 10, Kagu-Eestis kuni 12, saartel ja läänerannikul 1 kuni 4 kraadi.

Laupäev on sajuta. Öösel on külma Ida-Eestis 9 kuni 15, Lääne-Eestis 3 kuni 10 kraadi, päeval Ida-Eestis 8 kuni 12, Lääne-Eestis 3 kuni 8 krradi. Pühapäeval võib sadada kohati lund, rannikul ka lörtsi. Öösel on külma 10 kuni 15, Lääne-Eestis 4 kuni 10 kraadi, päeval 3 kuni 9, kagus kuni 12 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur nii öösel kui päeval 0 kraadi ümber.

Mõõdukad miinuskraadid iseloomustavad ka uue nädala algust. Kui sajab, siis vähe ja suurema tõenäosusega rannikul.