Venezuela opositsioonijuht kinkis oma Nobeli rahupreemia medali Trumpile

"Arvan, et täna on meie, venezuellaste jaoks ajalooline päev," ütles ta pärast esimest kohtumist Trumpiga. Kohtumine toimus mõni nädal pärast seda, kui USA väed pidasid Caracases kinni Venezuela presidendi Nicolás Maduro ja esitasid talle süüdistuse narkokaubanduses.

Trump avaldas sotsiaalmeediapostituses tänu, nimetades sammu suurepäraseks vastastikuse austuse žestiks.

USA president on keeldunud toetamast Machadot Venezuela uue juhina, kuigi Machado liikumine kuulutas end 2024. aasta vastuoluliste valimiste võitjaks. Selle asemel on Trump suhelnud Venezuela presidendi kohusetäitja, Maduro endise asepresidendi Delcy Rodríguezega.

Siiski nimetas ta Machadoga kohtumist suureks auks, kirjeldades teda kui suurepärast naist, kes on palju läbi elanud.

Pärast Valgest Majast lahkumist kõneles Machado väravate taha kogunenud toetajatega, öeldes uudisteagentuuri Associated Press andmetel hispaania keeles: "Me võime president Trumpi peale loota."

"Andsin Ameerika Ühendriikide presidendile üle Nobeli rahupreemia medali," ütles Machado hiljem ajakirjanikele inglise keeles, nimetades seda "tunnustuseks tema ainulaadse pühendumuse eest meie vabadusele".

Trump, kes räägib sageli oma soovist Nobeli rahupreemiat saada, oli väljendanud rahulolematust, kui see anti Machadole ja viimane otsustas tunnustuse eelmisel aastal vastu võtta.

Ametlikult ei saa tiitlit edasi anda

Machado teatas eelmisel nädalal kavatsusest preemiat Trumpiga jagada, kuid Nobeli komitee selgitas hiljem, et see pole edasiantav.

"Kui Nobeli preemia on välja kuulutatud, ei saa seda tühistada, jagada ega teistele üle kanda," teatas komitee eelmise nädala avalduses. "Otsus on lõplik ja kehtib igavesti."

Enne neljapäevast kohtumist Valges Majas postitas Nobeli rahukeskus sotsiaalmeedias, et medal võib omanikku vahetada, kuid Nobeli rahupreemia laureaadi tiitel mitte.

Oma sõnavõtus kirjeldas Machado, kuidas Ameerika iseseisvussõjas võidelnud markii de Lafayette kinkis George Washingtoni pildiga medali Simón Bolívarile, ühele kaasaegse Venezuela rajajale. Kingitus oli Machado sõnul vennalikkuse märk kahe riigi vahel nende vabadusvõitluses türannia vastu.

"Ja 200 aastat hiljem annab Bolívari rahvas Washingtoni pärijale medali tagasi – antud juhul Nobeli rahupreemia medali –, tunnustamaks tema ainulaadset pühendumust meie vabadusele," lausus ta.

Washingtoni visiidi ajal külastas Machado ka kongressi, et kohtuda USA senaatoritega. Seal matsid ajakirjanikele mõeldud sõnavõtu enda alla toetajate hüüded "María, presidente!" ja Venezuela lippude lehvitamine.

Machadolt oodati, et ta üritab Trumpi veenda, et Rodrígueze vahevalitsuse toetamine on viga ning üleminekuperioodi peaks juhtima tema opositsioonikoalitsioon.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles kohtumise ajal ajakirjanikele, et Machado on paljude Venezuela inimeste jaoks erakordne ja vapper hääl ning et Trump ootas seda kohtumist ja lootis avameelset ning positiivset arutelu elu tegelikkuse üle Venezuelas.

Trump on varem nimetanud Machadot vabadusvõitlejaks, kuid lükanud tagasi idee määrata ta pärast Maduro kõrvaldamist Venezuelat juhtima, väites, et naisel puudub piisav siseriiklik toetus.

Alates Maduro kinnipidamisest 3. jaanuaril on Trumpi administratsioon kiiresti asunud ümber korraldama Venezuela naftasektorit, mis oli varem USA sanktsioonide all. Kolmapäeval teatas USA ametnik Venezuela nafta esimese müügitehingu lõpuleviimisest, mille väärtus on 500 miljonit dollarit.

USA on arestinud ka naftatankereid, mida kahtlustatakse Venezuela sanktsioonialuse nafta transportimises; USA vägede teatel siseneti neljapäeval kuuendale tankerile.

New York Timesi andmetel pidi neljapäeval Washingtoni sõitma Venezuela valitsuse saadik, et kohtuda USA ametnikega ja astuda esimesi sammu riigi saatkonna taasavamiseks. Väidetavalt on emissar Rodrígueze lähedane liitlane ja sõber. Valge Maja on Rodríguezt kirjeldanud kui äärmiselt koostööaldist.

Rodríguez pidas neljapäeval Caracases iga-aastase kõne olukorrast riigis, milles teatas valmisolekust osaleda ka kohtumistel Washingtonis.

"Kui ma pean kunagi presidendi kohusetäitjana Washingtoni minema, teen seda püstipäi ja kõndides, mitte roomates," ütles ta, kutsudes riiki üles mitte kartma diplomaatiat USA-ga.

Trump ja Rodríguez vestlesid kolmapäeval ka telefoni teel. Trump kirjeldas hiljem sotsiaalmeedias oma kolleegi kui suurepärast inimest. Rodríguez nimetas kõnet produktiivseks ja viisakaks ning märkis, et seda iseloomustas vastastikune austus.