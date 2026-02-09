X!

ESTDEV-i tegevjuhiks saab senine arendusjuht Andrea Kivi

Eesti
Andrea Kivi.
Andrea Kivi. Autor/allikas: ESTDEV
Eesti

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) nõukogu valis sihtasutuse uueks tegevjuhiks seni arendusjuhi ülesandeid täitnud Andrea Kivi.

ESTDEV-i nõukogu esimees, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles, et nõukogu otsustas usaldada organisatsiooni juhtimise Andrea Kivile, kes tunneb ESTDEV-i läbi ja lõhki ning on juba korduvalt tõestanud oma võimet organisatsiooni edukalt juhtida juhatuse liikme kohusetäitja rollis.   

"ESTDEV-i ees seisab järgmine oluline arenguetapp - organisatsiooni tugevdamine ja senise kõrge kvaliteedi hoidmine nii Eesti kui ka välisrahastuse rakendamisel. Olen veendunud, et Andrea kogemus, strateegiline vaade ja sügav arenguvaldkonna ja organisatsiooni tundmine teevad temast parima võimaliku juhi selle väljakutse elluviimiseks," ütles Vseviov.   

Uus tegevjuht Andrea Kivi rõhutab, et näeb ESTDEV-i rolli kasvamas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.  

"Oleme viimastel aastatel loonud organisatsioonile tugeva vundamendi. Nüüd on minu roll tagada, et ESTDEV-i strateegiline fookus püsiks selge, organisatsioon oleks sisemiselt stabiilne ning Eesti positsioon rahvusvahelises arengukoostöös tugev. Minu senine kogemus ja organisatsiooni hea tundmine annavad mulle kindluse, et suudame oma eesmärke ellu viia veelgi süsteemsemalt ja tulemuslikumalt," selgitas Kivi.  

Andrea Kivi on ESTDEV-is töötanud alates 2022. aastast, algselt juristina ning viimased kaks aastat arendusjuhina. Tal on õigusteaduse magistrikraad Tallinna Ülikoolist ning e-riigi tehnoloogiate ja teenuste magistriõppe cum laude Tallinna Tehnikaülikoolist. Eelmisel aastal pälvis Kivi välisministeeriumi II klassi teeneteristi Eestile olulise rahvusvahelise koostöö edendamise ja Euroopa Komisjoni vastavushindamise protsessi eduka läbiviimise eest.   

ESTDEV-i juhi kohale kandideeris üle 20 inimese.

ESTDEV on 2021. aastal loodud välisministeeriumi sihtasutus, mille eesmärk on koordineerida ja ellu viia Eesti arengukoostöö tegevusi ning esindada Eestit rahvusvahelistes arengukoostöö algatustes.   

ESTDEV-i 2026. aasta eelarve on 35,9 miljonit eurot, millest ca 75 protsenti läheb Ukraina toetamiseks. Teised valdkondlikud prioriteedid on demokraatia ja õigusriigi tugevdamine, kvaliteetse hariduse edendamine ning e-valitsemine ja küberturvalisuse arendamine  Eesti strateegilistes prioriteetriikides EL idanaabruses ja Aafrikas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:42

TÄNA OTSE | Itaalia ja USA kurlingupaarid selgitavad välja finalisti

16:28

Ka Kihnu ja Vormsi saavad jääteed

16:27

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

16:24

ESTDEV-i tegevjuhiks saab senine arendusjuht Andrea Kivi

16:15

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

16:15

"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 9.30: Jonatan Vseviov

16:14

Robin Kool ja Vitality kordasid haruldast saavutust

16:04

Siseministeerium plaanib kolimist Tallinna vanalinnast Põhja-Tallinnasse

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

16:03

Tänavusel Müncheni julgeolekukonverentsil esindab USA-d Marco Rubio

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

16:27

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

09:48

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

08.02

Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

08.02

Vene meedia teatel põrkasid Peterburi lähedal kokku kaks kaubalaeva

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

08:40

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

ilmateade

loe: sport

16:42

TÄNA OTSE | Itaalia ja USA kurlingupaarid selgitavad välja finalisti

16:14

Robin Kool ja Vitality kordasid haruldast saavutust

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

15:15

Gremaud sai teist olümpiat järjest Gust jagu

loe: kultuur

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

14:23

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste alustasid turneed Põhja-Ameerikas

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

13:42

Galerii: LX Super Bowli vaheajašõul esines Bad Bunny

loe: eeter

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

15:18

Oliver Kuusik: isa kaotus ja Lasnamäe elu oleks peaaegu saatuslikuks saanud

12:21

Reumatoloog: madal temperatuur kimbutab vaid haigeid liigeseid

12:13

Poetess Vally Ojavere: ilma tõelist armastust tundmata jääb looming kuivaks

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

15:05

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

12:20

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

10:30

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

09:30

Raadiouudised (09.02.2026 09:00:00)

08.02

Narva ei kavatse ebaõnnestunud jalgpallihalli lammutada

08.02

Psühhiaatrite puudus sunnib abi otsima äppidest

08.02

Päevakaja (08.02.2026 18:00:00)

08.02

Käre pakane suurendab hooldustöötajate koormust

08.02

Keskkonnaamet sai ka selleks aastaks raha karuputke tõrjumiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo