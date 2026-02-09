ESTDEV-i tegevjuhiks saab senine arendusjuht Andrea Kivi

ESTDEV-i nõukogu esimees, välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles, et nõukogu otsustas usaldada organisatsiooni juhtimise Andrea Kivile, kes tunneb ESTDEV-i läbi ja lõhki ning on juba korduvalt tõestanud oma võimet organisatsiooni edukalt juhtida juhatuse liikme kohusetäitja rollis.

"ESTDEV-i ees seisab järgmine oluline arenguetapp - organisatsiooni tugevdamine ja senise kõrge kvaliteedi hoidmine nii Eesti kui ka välisrahastuse rakendamisel. Olen veendunud, et Andrea kogemus, strateegiline vaade ja sügav arenguvaldkonna ja organisatsiooni tundmine teevad temast parima võimaliku juhi selle väljakutse elluviimiseks," ütles Vseviov.

Uus tegevjuht Andrea Kivi rõhutab, et näeb ESTDEV-i rolli kasvamas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

"Oleme viimastel aastatel loonud organisatsioonile tugeva vundamendi. Nüüd on minu roll tagada, et ESTDEV-i strateegiline fookus püsiks selge, organisatsioon oleks sisemiselt stabiilne ning Eesti positsioon rahvusvahelises arengukoostöös tugev. Minu senine kogemus ja organisatsiooni hea tundmine annavad mulle kindluse, et suudame oma eesmärke ellu viia veelgi süsteemsemalt ja tulemuslikumalt," selgitas Kivi.

Andrea Kivi on ESTDEV-is töötanud alates 2022. aastast, algselt juristina ning viimased kaks aastat arendusjuhina. Tal on õigusteaduse magistrikraad Tallinna Ülikoolist ning e-riigi tehnoloogiate ja teenuste magistriõppe cum laude Tallinna Tehnikaülikoolist. Eelmisel aastal pälvis Kivi välisministeeriumi II klassi teeneteristi Eestile olulise rahvusvahelise koostöö edendamise ja Euroopa Komisjoni vastavushindamise protsessi eduka läbiviimise eest.

ESTDEV-i juhi kohale kandideeris üle 20 inimese.

ESTDEV on 2021. aastal loodud välisministeeriumi sihtasutus, mille eesmärk on koordineerida ja ellu viia Eesti arengukoostöö tegevusi ning esindada Eestit rahvusvahelistes arengukoostöö algatustes.

ESTDEV-i 2026. aasta eelarve on 35,9 miljonit eurot, millest ca 75 protsenti läheb Ukraina toetamiseks. Teised valdkondlikud prioriteedid on demokraatia ja õigusriigi tugevdamine, kvaliteetse hariduse edendamine ning e-valitsemine ja küberturvalisuse arendamine Eesti strateegilistes prioriteetriikides EL idanaabruses ja Aafrikas.