Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa

Alates 1. veebruarist kehtestatakse Taanile, Norrale, Rootsile, Prantsusmaale, Saksamaale, Suurbritanniale, Hollandile ja Soomele 10-protsendiline tollimaks kõikidele USA-sse eksporditavatele kaupadele, teatas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"1. juunil 2026 tõstetakse tollitariif 25 protsendini. See tollitariif jääb kehtima seni, kuni jõutakse kokkuleppele Gröönimaa täielikuks ja lõplikuks ostmiseks," kirjutas ta.

Trump kordas taas, et Taani ei suuda kaitsta Gröönimaad Venemaa ja Hiina eest, kes Trumpi hinnangul samuti seda saart endale soovivad.

"Ainult USA, president Donald J. Trumpi juhtimisel, saab seda mängu mängida, ja veel väga edukalt! Keegi ei puutu seda püha maatükki, eriti kui nii USA kui ka kogu maailma julgeolek on kaalul," kirjutas Trump.

"Kõigele lisaks on Taani, Norra, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik, Holland ja Soome reisinud Gröönimaale, teadmata põhjustel. See on väga ohtlik olukord, mõeldes meie planeedi turvalisusele, julgeolekule ja säilimisele," lisas ta.

Trumpi sõnul on need riigid mängimas väga ohtlikku mängu ning see olukord ei saa jätkuda.

"Seetõttu, et kaitsta globaalset rahu ja julgeolekut, peab tarvitusele võtma tugevad meetmed, et see potentsiaalselt ohtlik olukord lõppeks kiiresti ja ilma igasuguse kõhkluseta," märkis Trump ning nimetas riigid, kellele tariifid hakkavad kehtima.

Trumpi sõnul on USA püüdnud Gröönimaad osta juba 150 aastat, aga Taani on alati keeldunud. Nüüd, mil USA tahab rakendada oma raketitõrjesüsteemi Kuldne Kuppel (Golden Dome), on saare omandamine eriti oluline, lisas ta.

"See suurepärane, kuid väga keerukas süsteem saab oma maksimaalselt potentsiaali ja efektiivsust rakendada ainult siis, kui see maa (Gröönimaa – toim.) on samuti osa sellest," märkis Trump.

Trump lisas, et USA on kohe valmis olukorda arutama nii Taani kui ka teiste riikidega, kes on oma vägesid Gröönimaale saatnud.

Macron: Trumpi ähvardus on vastuvõetamatu

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et Trumpi ähvardus hakata tariife kehtestama on vastuvõetamatu ning kui ähvardus tehakse USA poolt teoks, siis vastab Euroopa koordineeritult.

"Ükski hirmutus ega ähvardus meid ei mõjuta, ei Ukrainas ega Gröönimaal ega kuskil mujal maailmas," ütles Macron. "Tariifidega ähvardamine on vastuvõetamatu ja seda ei peaks tegema. Eurooplased vastavad sellele koos ja koordineeritult, kui tariifid tõesti tulevad."

Euroopa Nõukogu president Antonio Costa ütles, et Euroopa Liit kaitseb kindlalt rahvusvahelist õigust ning et Euroopa Liidu koordineeritud vastus Trumpi ähvardustele on juba töös.

"Praegu koordineerin ma selles asjas ühist vastust Euroopa Liidu liikmesriikidelt," märkis Costa.