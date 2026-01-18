X!

Suri endine minister ja majandusteadlane Jaan Leetsar

Eesti
Endine minister ja majandusteadlane Jaan Leetsar.
Endine minister ja majandusteadlane Jaan Leetsar. Autor/allikas: ERR
Eesti

Laupäeval suri 79-aastaselt majandusteadlane, endine Eesti Vabariigi põllumajandusminister ja riigikogu liige Jaan Leetsar.

Jaan Leetsar sündis 3. aprillil 1946. Ta omandas erialase hariduse Eesti Põllumajanduse Akadeemias, mille lõpetas 1971. aastal hüdrotehnikainsenerina. Aastatel 1982–1986 jätkas ta õpinguid ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis aspirantuuris ning kaitses 1987. aastal majandusteaduste doktorikraadi ning 1997. aastal teise doktorikraadi, keskendudes oma teadustöös maamajandusele ja ühistegevusele.

Leetsare tööelu algas inseneri ja juhtivspetsialistina maaparanduse ja veemajanduse valdkonnas.

Aastatel 1990–1992 oli ta Eestimaa talupidajate keskliidu peadirektor. 

Aastatel 1992–1994 oli Leetsar Eesti Vabariigi põllumajandusminister, osaledes iseseisvuse taastanud Eesti põllumajandus- ja maaelupoliitika kujundamises ning aastatel 1994–1995 oli ta riigikogu liige.

Alates 1994. aastast tegutses Leetsar aktiivselt akadeemilises elus. Ta töötas Eesti Maaülikoolis dotsendi ja hiljem lektorina, õpetades ja arendades ühistegevuse, maamajanduse ja regionaalpoliitika valdkonda. Ta juhendas mitmeid teadustöid, osales rahvusvahelistes teadusvõrgustikes ning oli mitmete erialaste organisatsioonide liige, sealhulgas Rahvusvahelise Ühistegevuse Alliansi teaduskomitee ekspert.

Jaan Leetsar oli arvukate monograafiate, kõrgkooliõpikute ja teadusartiklite autor ning pälvis oma töö eest mitmeid tunnustusi, sealhulgas Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhinna.

Jaan Leetsarit jäävad meenutama tema pühendumus teadmistele, ühiskondlik vastutus ja järjekindel töö Eesti maaelu ja majandusmõtte arendamisel.

Toimetaja: Johanna Alvin

