Kampaania "100 suusatundi" raames toimuvad tasuta trennid pea kõigis maakondades

Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT
Pühapäeval algas viiendat aastat järjest kampaania "100 suusatundi", mis kutsub lapsi ja täiskasvanuid üle Eesti tasuta suusatundidesse. Parimate treenerite juhendamisel saab teha esimesi suusasamme või lihvida seniseid oskusi.

Suusatrennid toimuvad nädala vältel pea kõigis maakondades, kokku enam kui 30 suusarajal. Huvi suusatamise algõpet saada on iga aastaga suurem.

"Inimestel on erinevad mälestused lapsepõlvest, erinevad kogemused suusarajalt ja ütleme nii, et kui sul on halb kogemus all, siis sa väga ei tahagi tulla. Meie anname selle võimaluse, et sa saad oma halva kogemuse pöörata heaks kogemuseks. Kindlasti saab suusatehnikat alati parandada," lausus suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

Igal aastal võtab sajast suusatunnist osa üle tuhande inimese. Rajale tulevad juba vanad olijad, aga ka uued näod.

"Tundus, et saaks suusaoskust lihvida paremaks. Viimati olin suuskadel eile, aga arvan, et alati on pisinüansse, mida saab paremaks teha. Tulin ka seltskonna pärast. Mõtlesin, et küllap on üheskoos tore suusaharjutusi teha," ütles suusataja Madis.

"Lihtsalt seltskonna mõttes, et oleks huvitav. Tahaks loota, et tehnika on mul olemas. Muidu värskes õhus on hea olla. Näiteks kui omaette käid, saad pea mõtetest puhtaks," sõnas Katrin.

Tallinnas Hiiu staadionil kogunesid pühapäeval keskmise suusaoskusega täiskasvanud, et lihvida vabastiili. Lühikese harjutamise järel ütles instruktor, et pühapäeval olid tunnis lihvimata teemantid.

"Probleemiks on tasakaal, mis vajab lihtsalt julma tööd ja mõned rütmilised momendid, mida saab puhtalt harjutada. Kui me väikestest vigadest räägime, siis ka siin taga paistab, et näiteks käteasendeid on ikkagi A-st -Z-ni. Variante on palju," lausus Koll.

Suusatundidest saab osa võtta 25. jaanuarini, registreerides end internetis. Tuleval laupäeval toimuvad ka Estoloppeti maratoniradadel laskumisõpetuse tunnid.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Kampaania "100 suusatundi" raames toimuvad tasuta trennid pea kõigis maakondades

