EISA lasi luua Eesti loodusest inspireeritud tunnuslõhnad
Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) kutsub riigiasutusi ja organisatsioone liituma Eesti-teemalise esinduskingituste ühishankega, mille keskmes on Eesti loodusest inspireeritud tunnuslõhnad, kirjutab Postimees.
E-Eesti esitluskeskuse juhi Triin Joasaare sõnul sündis idee soovist pakkuda kõrgetasemelistele väliskülalistele tavapärastest suveniiridest eristuvat kingitust, mis aitaks Eesti kuvandit ka pikema aja jooksul meeles hoida, kirjutab Postimees.
Koostöös parfüümimeistri Tom Olaf Urbiga valmisid kaks Eesti loodusest inspireeritud signatuurlõhna, "Rannik ja meri" ning "Sügisene mets ja raba".
Lõhnade loomine läks maksma üle 13 000 euro. Praeguseks on EISA tellinud 100 lõhnaküünalt, kümme liitrit signatuurlõhna ning 200 Myceeni valmistatud ruumidifuuserit.
Kingitused on mõeldud peamiselt e-Eesti esitluskeskust külastavate välisdelegatsioonide esindajatele ja rahvusvahelistele koostööpartneritele.
Loe pikemalt Postimehest.
Toimetaja: Marko Tooming
Allikas: Postimees