Hiina sündimus langes eelmisel aastal rekordiliselt madalale tasemele

Riigi rahvaarv kahanes juba neljandat aastat järjest, seda vaatamata võimude püüdlustele langust pidurdada.

Eelmisel aastal registreeriti vaid 7,92 miljonit sündi ehk 5,63 sündi 1000 inimese kohta, teatasid Hiina ametnikud.

See on madalaim sündimuskordaja alates riikliku statistikabüroo (NBS) arvestuse pidamise algusest 1949. aastal, mil kommunistlik liider Mao Zedong kuulutas välja Hiina Rahvavabariigi.

Hiina sündimus oli viimase kümnendi jooksul pidevalt langenud, vaatamata piirava "ühe lapse poliitika" lõpetamisele.

Ka abielude sõlmimise tase on rekordiliselt madal, kuna paljud noored paarid lükkavad laste saamist edasi suurte kulude ja karjäärikaalutluste tõttu.

Pekingi andmetel registreeriti Hiinas 2025. aastal 11,31 miljonit surma ehk 8,04 surma 1000 inimese kohta.