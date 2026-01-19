X!

Politico: Merz püüab Trumpi pingeid maandada, Macron kasutab karmi tooni

Emmanuel Macron ja Friedrich Merz
Emmanuel Macron ja Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Florian Gaertner
Saksamaa kantsler Friedrich Merz kutsus reageerima tollimaksuga ähvardavale USA president Donald Trumpile kaalutletult, et vältida Gröönimaa teemal puhkenud tüli eskaleerumist kaubandussõjaks Euroopa ja USA vahel.

Politico hinnangul viitab Merzi lähenemine taktikalisele lõhele Saksamaa ja Prantsusmaa juhtide vahel selles osas, kuidas reageerida USA presidendi ähvardusele kehtestada järgmiseks kuuks uued tollimaksud mitmele Euroopa riigile.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus pühapäeval Brüsselit üles kasutama EL-i survestamisvastast instrumenti (ACI), mis võimaldab blokil rakendada meetmeid kolmandate riikide vastu, kes avaldavad EL-i liikmetele majanduslikku survet oma poliitika muutmiseks.

Merz seevastu pooldab mõõdukamat lähenemist. Ta tunnistas, et kaubandussõda oleks eriti kahjulik Saksamaa ekspordile suunatud majandusele.

Samas avaldas ta veendumust, et Berliin ja Pariis leiavad ühise keele.

"Ameerika tollid mõjutavad Prantsusmaad meist erineval määral ja selles osas mõistan, et Prantsuse valitsus ja president soovivad reageerida veidi karmimalt kui meie," ütles Merz. "Siiski püüame leida ühise seisukoha."

Neljapäeval toimub Brüsselis erakorraline EL-i liidrite kohtumine, et arutada USA presidendi ähvardusi.

Saksa ametnikud on sageli väljendanud rahulolematust, et Macron on valmis Trumpiga karmimalt suhtlema, kuid ei tegutse sama agressiivselt Euroopa sõltumatuse suurendamiseks USA-st, sõlmides näiteks täiendavaid kaubandusleppeid maailma teiste piirkondadega. Samuti pidurdas Prantsusmaa vastuseis pikalt Euroopa lepet Lõuna-Ameerika kaubandusbloki Mercosuriga.

Merz teatas kavatsusest kohtuda Trumpiga kolmapäeval Davosis, et pingeid maandada ja presidenti tollide osas ümber veenda. Tema sõnul on ühine lahendus Gröönimaa kaitsmiseks ja kaubandussõja vältimiseks endiselt saavutatav.

"Teame viimase 12 kuu kogemusest, et Trump ähvardab järjepidavalt tollidega," sõnas Merz. "Ta teeb seda tihti, kuid piisavalt sageli viivad kõnelused ja läbirääkimised selleni, et ta loobub neist. See on olnud minu strateegia alates ametisseastumisest. Ja ma jätkan täpselt samamoodi."

Seevastu on Prantsusmaa president olnud tunduvalt otsekohesem.

"Ükski hirmutamine ega ähvardus ei mõjuta meid," kirjutas Macron nädalavahetusel sotsiaalmeedias. "Tolliähvardused on vastuvõetamatud ja neil pole selles kontekstis kohta. Eurooplased vastavad ühtselt ja koordineeritult, kui need peaksid kinnitust leidma. Tagame Euroopa suveräänsuse säilimise. Just selles vaimus suhtlen ka meie Euroopa partneritega."

Ka Merz ei välistanud Euroopa vastusamme, kui Trump peaks tollid siiski kehtestama, kuigi ta ei maininud konkreetselt EL-i survestamisvastast instrumenti ehk n-ö kaubanduslikku raskerelva.

"Meie käsutuses on hulk instrumente ja oleme ühel meelel, et me ei soovi neid kasutada," ütles Merz. "Aga kui peame neid kasutama, siis teeme seda. Mil määral ja millise intensiivsusega? See sõltub olukorrast, kuidas see USA valitsusega kujuneb."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

