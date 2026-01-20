AP: Macron ja Rutte üritavad kulisside taga Trumpiga häid suhteid hoida

Trump avaldas teisipäeval Prantsusmaa president Emmanuel Macronilt saadud sõnumi.

Macroni toon oli sõnumis tunduvalt aupaklikum kui terav kriitika, mida Prantsusmaa ja teised Euroopa partnerid lähipäevil avalikult Trumpi suunal olid pildunud.

Sõnum algas pöördumisega "mu sõber" ning enne Gröönimaa tüli tõstatamist valis Macron teemad, milles ta Trumpiga ühel meelel tundub olevat.

"Oleme Süüria osas täiesti ühel nõul. Saame Iraani osas suuri asju korda saata," kirjutas Prantsuse president inglise keeles.

Seejärel lisas ta: "Ma ei mõista, mida sa Gröönimaaga teed," millele järgnes kohe: "Proovime suuri asju ehitada."

See oli kahes Trumpi avaldatud sõnumilõigus ainus viide Taani autonoomsele territooriumile.

Trumpi postitusest ei selgunud, millal ta sõnumi sai.

Macronile meeldib öelda, et ta saab Trumpiga rääkida millal iganes soovib. Ta demonstreeris seda mullu septembris, tehes New Yorgi tänaval näitliku kõne presidendile, et teatada, et politsei blokeerib teda VIP-korteeži läbilaskmiseks.

"Tead mis? Ma ootan tänaval, sest sinu pärast on kõik seisma pandud!" ütles Macron kaamerate ees.

Macron ütles teisipäeval ajakirjaniku küsimuse peale, et tal puudub sõnumi avaldamise osas "eriline reaktsioon".

"Vastutan kõige eest, mida teen. Mul on kombeks hoida kooskõla selle vahel, mida räägin väljaspool ja mida teen eraviisiliselt. See on kõik," sõnas Macron.

Siiski oli erinevus Macroni avaliku ja privaatse kõnetooni vahel silmatorkav.

Venemaa ja Ukraina ühine võõrustamine

Prantsusmaa juht teatas Trumpile valmisolekust kutsuda sel nädalal Pariisis toimuvale kohtumisele nii Ukraina kui ka Venemaa esindajad – idee, mida Macron pole avalikult välja öelnud.

Venelasi võiks võõrustada "äärealadel", pakkus Macron, vihjates potentsiaalsele ebamugavusele Moskva esindajate kutsumisel olukorras, kus Prantsusmaa toetab sõjaliselt ja muul moel Ukrainat Venemaa sissetungi vastu.

Macron kirjutas, et kohtumisel võiksid osaleda ka taanlased, süürlased ja G7 riigid – kuhu kuulub ka USA.

Prantsusmaa president lisas: "Teeme neljapäeval Pariisis ühise õhtusöögi, enne kui naased USA-sse."

Sõnumi lõpus oli lihtsalt "Emmanuel".

Trump avaldas ka Ruttelt saadud sõnumi

Maailma liidrite omavahelised sõnumid jõuavad harva sõna-sõnalt avalikkuse ette – see võimaldab neil hoida avalikkuse jaoks üht ja omavaheliseks suhtluseks teist nägu.

Kuid Trumpile omaselt heidab ta traditsioonid ja diplomaatilise peenutsemise kõrvale.

Teisipäeval avaldas Trump ka NATO peasekretäri Mark Rutte meelitava sõnumi, mille ehtsust allianss kinnitas.

"Olen pühendunud Gröönimaa osas lahenduse leidmisele," kirjutas Rutte. "Ei jõua ära oodata, millal sind näen. Sinu Mark."

Rutte on keeldunud Gröönimaast avalikult rääkimast, hoolimata kasvavast murest Trumpi ähvarduste pärast saar hõivata ja sellest, mida see tähendaks NATO liitlase Taani territoriaalsele terviklikkusele.

Kui Ruttelt küsiti eelmisel nädalal Trumpi Gröönimaa-plaanide ja Taani hoiatuste kohta, et USA sõjaline tegevus võiks tähendada NATO lõppu, vastas ta: "Ma ei saa seda kunagi kommenteerida. Avalikult on see võimatu."

Headest suhetest alati ei piisa

Hoolimata Macroni järjekindlatest püüdlustest Trumpi mitte ärritada, on tulemused olnud parimal juhul segased.

Trump ähvardas esmaspäeval Prantsusmaad tollimaksudega, kui talle öeldi, et Macron ei plaani liituda Trumpi uue nn rahunõukoguga, mis hakkab järelevalvet teostama Gaza rahuplaani järgmise etapi üle.

"Keegi ei tahagi teda, sest ta lahkub varsti ametist," ütles Trump ajakirjanikele, kuigi Prantsusmaa juhil on 2027. aastal lõppeva teise ja viimase ametiaja lõpuni jäänud veel üle aasta.

"Ma kehtestan tema veinidele ja šampanjadele 200-protsendise tollimaksu ja küll ta liitub," teatas Trump.