X!

AP: Macron ja Rutte üritavad kulisside taga Trumpiga häid suhteid hoida

Välismaa
Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja USA president Donald Trump
Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Michael Kappeler/dpa
Välismaa

Kuigi Euroopa seisab avalikult vastu USA president Donald Trump plaanile hõivata Gröönimaa, suhtlevad Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja NATO peasekretär Mark Rutte Trumpiga eraviisilistes sõnumites märksa leebemal toonil, kirjutab Associated Press.

Trump avaldas teisipäeval Prantsusmaa president Emmanuel Macronilt saadud sõnumi.

Macroni toon oli sõnumis tunduvalt aupaklikum kui terav kriitika, mida Prantsusmaa ja teised Euroopa partnerid lähipäevil avalikult Trumpi suunal olid pildunud.

Sõnum algas pöördumisega "mu sõber" ning enne Gröönimaa tüli tõstatamist valis Macron teemad, milles ta Trumpiga ühel meelel tundub olevat.

"Oleme Süüria osas täiesti ühel nõul. Saame Iraani osas suuri asju korda saata," kirjutas Prantsuse president inglise keeles.

Seejärel lisas ta: "Ma ei mõista, mida sa Gröönimaaga teed," millele järgnes kohe: "Proovime suuri asju ehitada."

See oli kahes Trumpi avaldatud sõnumilõigus ainus viide Taani autonoomsele territooriumile.

Trumpi postitusest ei selgunud, millal ta sõnumi sai.

Macronile meeldib öelda, et ta saab Trumpiga rääkida millal iganes soovib. Ta demonstreeris seda mullu septembris, tehes New Yorgi tänaval näitliku kõne presidendile, et teatada, et politsei blokeerib teda VIP-korteeži läbilaskmiseks.

"Tead mis? Ma ootan tänaval, sest sinu pärast on kõik seisma pandud!" ütles Macron kaamerate ees.

Macron ütles teisipäeval ajakirjaniku küsimuse peale, et tal puudub sõnumi avaldamise osas "eriline reaktsioon".

"Vastutan kõige eest, mida teen. Mul on kombeks hoida kooskõla selle vahel, mida räägin väljaspool ja mida teen eraviisiliselt. See on kõik," sõnas Macron.

Siiski oli erinevus Macroni avaliku ja privaatse kõnetooni vahel silmatorkav.

Venemaa ja Ukraina ühine võõrustamine

Prantsusmaa juht teatas Trumpile valmisolekust kutsuda sel nädalal Pariisis toimuvale kohtumisele nii Ukraina kui ka Venemaa esindajad – idee, mida Macron pole avalikult välja öelnud.

Venelasi võiks võõrustada "äärealadel", pakkus Macron, vihjates potentsiaalsele ebamugavusele Moskva esindajate kutsumisel olukorras, kus Prantsusmaa toetab sõjaliselt ja muul moel Ukrainat Venemaa sissetungi vastu.

Macron kirjutas, et kohtumisel võiksid osaleda ka taanlased, süürlased ja G7 riigid – kuhu kuulub ka USA.

Prantsusmaa president lisas: "Teeme neljapäeval Pariisis ühise õhtusöögi, enne kui naased USA-sse."

Sõnumi lõpus oli lihtsalt "Emmanuel".

Trump avaldas ka Ruttelt saadud sõnumi

Maailma liidrite omavahelised sõnumid jõuavad harva sõna-sõnalt avalikkuse ette – see võimaldab neil hoida avalikkuse jaoks üht ja omavaheliseks suhtluseks teist nägu.

Kuid Trumpile omaselt heidab ta traditsioonid ja diplomaatilise peenutsemise kõrvale.

Teisipäeval avaldas Trump ka NATO peasekretäri Mark Rutte meelitava sõnumi, mille ehtsust allianss kinnitas.

"Olen pühendunud Gröönimaa osas lahenduse leidmisele," kirjutas Rutte. "Ei jõua ära oodata, millal sind näen. Sinu Mark."

Rutte on keeldunud Gröönimaast avalikult rääkimast, hoolimata kasvavast murest Trumpi ähvarduste pärast saar hõivata ja sellest, mida see tähendaks NATO liitlase Taani territoriaalsele terviklikkusele.

Kui Ruttelt küsiti eelmisel nädalal Trumpi Gröönimaa-plaanide ja Taani hoiatuste kohta, et USA sõjaline tegevus võiks tähendada NATO lõppu, vastas ta: "Ma ei saa seda kunagi kommenteerida. Avalikult on see võimatu."

Headest suhetest alati ei piisa

Hoolimata Macroni järjekindlatest püüdlustest Trumpi mitte ärritada, on tulemused olnud parimal juhul segased.

Trump ähvardas esmaspäeval Prantsusmaad tollimaksudega, kui talle öeldi, et Macron ei plaani liituda Trumpi uue nn rahunõukoguga, mis hakkab järelevalvet teostama Gaza rahuplaani järgmise etapi üle.

"Keegi ei tahagi teda, sest ta lahkub varsti ametist," ütles Trump ajakirjanikele, kuigi Prantsusmaa juhil on 2027. aastal lõppeva teise ja viimase ametiaja lõpuni jäänud veel üle aasta.

"Ma kehtestan tema veinidele ja šampanjadele 200-protsendise tollimaksu ja küll ta liitub," teatas Trump.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AP

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:30

Politico: Prantsusmaa valitsus elab eelarve ummikseisu tõenäoliselt üle Uuendatud

19:27

AP: Macron ja Rutte üritavad kulisside taga Trumpiga häid suhteid hoida

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:56

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

18:55

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

18:55

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

18:54

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

18:40

Lumerohke talv meelitas turistid Võrumaale

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

08:11

Meedia: kosmeetikamagnaat võis istutada Gröönimaa omandamise mõtte Trumpi pähe

16:40

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

19.01

Euroopa Kontrollikoda: Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit

18:33

Venemaa rünnaku järel on pea pool Kiievist kütte ja elektrita Uuendatud

09:31

Soome kerkib veebruaris liitiumikaevandajana maailmakaardile

12:39

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

ilmateade

loe: sport

19:49

Petrõkina võistluskavade autor: olin temast pahviks löödud

19:18

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas Uuendatud

19:09

Ralf Aron stardib mainekal kestvussõidul

18:33

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

loe: kultuur

18:56

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

18:54

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

17:49

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

17:24

ASAP Rocky esineb sügisel Riias

loe: eeter

16:58

Vetelpäästekoerte treener: kutsikat ei tohi vette visata

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

09:58

Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

Raadiouudised

18:40

Transpordiamet ei plaani sel aastal avada ühtegi jääteed

18:40

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

18:40

Päevakaja (20.01.2026 18:00:00)

18:00

Päästeamet: õnnetustes hukkus rekordiliselt vähe inimesi

15:20

Raadiouudised (20.01.2026 15:00:00)

13:05

Tartu-Riia rongiliinil reisis esimesel nädalal üle tuhande reisija

13:05

Prantsuse peaminister tahab eelarve kinnitada hääletuseta

12:20

Raadiouudised (20.01.2026 12:00:00)

10:45

Riia kulutab enda turundamiseks Tallinnast mitu korda enam

10:00

Narva kavatseb riigilt küttehinna toetust küsida

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo