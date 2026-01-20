X!

Jäätmereformi algus nõuab omavalitsustelt segaduste lahendamist

Eesti
Prügikastid Tartus
Prügikastid Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Äsja käivitus jäätmereform, mis peaks tõhustama jäätmete sorteerimist ja suurendama konkurentsi jäätmeturul. Omavalitsuste hinnangul tuleb neile tööd juurde ja vähemalt esialgu on segadust palju.

Jäätmereformiga tahetakse suurendada ja tõhustada olmejäätmete ringlussevõtmist. Praegu võetakse uuesti kasutusele ligikaudu 40 protsenti olmejäätmetest, kümne aasta pärast peaks see olema 65 protsenti.

Üks eesmärk on ka konkurentsi suurendamine. Praegu on jäätmeturul samahästi kui kahe ettevõtte monopol, aga neid ettevõtteid võiks Eestis olla kümmekond, ütles kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo. Ta lisas, et kohalikud omavalitsused hakkavad hankeid tegema teisiti kui seni.

"Varem hangiti jäätmeveo nime all väga lai kompleksteenus, mida sai pakkuda üle Eesti üksnes kaks ettevõtet ehk turg on liikunud monopoliseerimise suunas. Edaspidi aga tuleb teha hankeid eraldi. Kohalik omavalitsus hangib igale jäätmeliigile ühe konkreetse teenusepakkuja," selgitas Jaanisoo.

Ivo Jaanisoo sõnul on kliimaministeerium koostanud ka juhendi, mis peaks olukorda ühtlustama ja mugavamaks muutma

"Soosime kohalike omavalitsuste koostööd, et tehtaks asju võimalikult sarnaselt ning kasutataks ka mastaabiefekti: koostöös on võimalik kogu seda valdkonda juhtida kuluoptimaalsemalt," märkis asekantsler.

Jäätmereformi üleminekuaeg on päris pikk, peaaegu 2030. aasta lõpuni, et omavalitsused ei peaks seniseid lepinguid ümber tegema. Mitmes omavalitsuses on aga lepingu lõpp juba lähedal ja välja tuleks kuulutada uued hanked. Segadust on ilmselt oodata, tõdes Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue. Ta avaldas lootust, et ministeerium on vähemalt esialgu omavalitsustele nõu ja jõuga toeks.

"Meie praegune korraldatud jäätmeveo hange lõpeb 2027 veebruaris ja tegelikult peaksime hakkama juba ette valmistama uut korraldatud jäätmeveo hanget. Muutub kindlasti see, et enam ei saa hakkama ühe hankega nagu varem, vaid nüüd me peame hankima käitluse kõikidele jäätmeliikidele eraldi. Esimese hooga tundub, et ka meie halduskoormus suureneb, sest me peame mitut hanget läbi viima," rääkis Kõue.

Kõue lisas, et Rakvere linnas jääb klaasipakendi kogumine tõenäoliselt avalikku taristusse. "Vähemalt nii oleme me mõelnud, sest eramajade poolt oleme juba kuulnud, et neil ei ole kinnistul ruumi nii paljude mahutite jaoks. Ja on ka kortermaju, kus ei ole kohta, kuhu sellist taristut rajada ja need konteinerid ei mahu ära. Nii et muutusi tuleb, segadust kindlasti tuleb ja töökoormus tõuseb sada protsenti -  selles me üldse ei kahtle," tõdes Kõue.

Ka Rae vallast öeldi, et praegu on kõik veel segane. Rae vallas saab leping läbi 2027. aasta kevadel ja uus hange on kavas välja kuulutada aasta lõpu poole - selleks ajaks loodetakse asjad selgeks saada. Viljandi linnas lõpeb leping aga juba märtsis, ütles linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Seila Peek.

"Viljandi linnal ei ole sajaprotsendiliselt paigas plaani, kuidas see kõik toimima hakkab, aga selge on see, et linna jaoks suurenevad oluliselt kulud ja ka halduskoormus. Praegu on meil prügiveoks leping ühe teenusepakkujaga, see lõpeb paari kuu pärast, seejärel tuleb korraldada tõenäoliselt viis-kuus hanget, et leida prügivedaja jäätme liikide kaupa ja lisaks tuleb korraldada hanked prügikäitluskohtade leidmiseks. Igal juhul kohaliku omavalitsuse vastutus suureneb ja sellega suureneb ka halduskoormus," tõdes ka Viljandi linna esindaja.

Ka hinnakirjad jäävad omavalitsuste kujundada. Praegu ei tahtnud keskkonnaspetsialistid hinnanguid anda, kui palju see kõik inimesele maksma võiks minna. Kliimaministeeriumi kantsler Ivo Jaanisoo on optimistlik, et vähemalt pakendijäätmete äravedu läheb tunduvalt odavamaks

"Liigiti kogutud jäätmete eest peaks inimene maksma vähem. Pakendite puhul oleks see tühjenduskorra kulu inimesele 50 senti, biojäätmete äraandmine ei tohiks ministeeriumi hinnangul maksta rohkem kui üks euro kuus. Segaolmejäätmeid jääb suhteliselt väheks, kui hakatakse liigiti koguma ning sorteerijale jääks hind ligikaudu kaks eurot kuus," rääkis Jaanisoo.

Jaanisoo kutsus kõiki kohalikke omavalitsusi üles rakendama seda süsteemi võimalikult vara, et inimesed saaksid mõistliku hinnaga teenuse. "See on muidugi omavalitsuse enda kujundada, et lahendus oleks inimesele mõistliku kuluga," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:25

Jäätmereformi algus nõuab omavalitsustelt segaduste lahendamist

06:49

Macron lükkas tagasi Trumpi kutse liituda Gaza rahunõukoguga

06:49

Narva kavatseb riigilt küttehinna toetust küsida

05:54

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega

04:44

Toorpiima hinnalangus maailmaturul Eesti juustulettidel seni ei peegeldu

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

19.01

ETV spordisaade, 19. jaanuar

19.01

"Välisilm" uuris, mis meeleolud valitsevad Ukrainas rindeäärsetes asulates

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

19.01

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

19.01

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 40 inimest Uuendatud

19.01

Sõja 1426. päev. Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

19.01

Bessent kaitses Trumpi ähvardusi ja süüdistas Euroopat nõrkuses

18.01

Toomas Hendrik Ilves: Eesti on keerulises olukorras, aga selline on elu

19.01

Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

19.01

RMK koondab kuni 75 inimest

19.01

Euroopa Kontrollikoda: Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit

19.01

Itaalia välistas vägede saatmise Gröönimaale

ilmateade

loe: sport

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

19.01

ETV spordisaade, 19. jaanuar

loe: kultuur

19.01

Jõhvi teatriresidentuuri esimene lavastus toob publiku ette Kotzebue elu Uuendatud

19.01

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

19.01

Mall Nukke: filmid olid meie põlvkonna põgenemistoad

19.01

"Täiuslikud võõrad" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 21 000 vaataja

loe: eeter

19.01

Ene-Liis Semper: Anu Raua sügav inimlikkus väärib detailset vaatlust

19.01

Norman Salumäe: olen oma sõprade ja pere jaoks nagu avatud raamat

19.01

Juuksur: kiilanevast pealaest olulisem on oskus iseennast armastada

19.01

Toiduajakirjanik: pudru muudab vaheldusrikkaks tekstuuriga mängimine

Raadiouudised

19.01

Päevakaja (19.01.2026 18:00:00)

19.01

Soome peaminister: järgmine valitsus peab kärpima veel 10 miljardit eurot

19.01

Raadiouudised (19.01.2026 15:00:00)

19.01

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

19.01

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

19.01

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

19.01

Portugali uus president selgub valimiste teises voorus

19.01

Tartu eelarve suurinvesteeringud on Siuru ja Sõpruse sild

19.01

Kaitsevägi kasutab väljaõppes peamiselt Hiina droone

19.01

Ilm püsib külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo