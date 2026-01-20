X!

Tallinna ülikool tahab Narva maantee hooned ühtseks tervikuks liita

Eesti
Tallinna ülikooli Terra hoone aadressil Narva maantee 25.
Tallinna ülikooli Terra hoone aadressil Narva maantee 25. Autor/allikas: Arne Maasik
Eesti

Tallinna ülikool ei ole rahul, et nende Narva maantee ääres asuvad hooned on eriilmelised ning otsib nüüd arhitektuurivõistluse kaudu lahendust, kuidas ülikooliesine tänavalõik esinduslikuks kujundada ning hooned ühtseks tervikuks siduda.

Tallinna ülikooli linnak koosneb eri aegadel ehitatud hoonetest, kuid ideekonkursi võistlusülesanne näeb ette, et neist loodaks ühtne tervik, nii et Narva maantee 25, 27 ja 29 ette tekiks esinduslik, terviklik ja jalakäijale mugav tänavaruum.

Ühtlasi peaks suurenema ülikooli nähtavus linnaruumis ning plaanis on tekitada sinna ka väliekspositsiooni platvorm, mille näituste sisu saaks vähemalt osaliselt muuta.

Narva maantee lõik, mida võistlus puudutab, on 170 meetrit pikk ja kuulub suures osas Tallinna linnale. Kokkulepe linnavõimuga on ülikoolil sõlmitud ning arhitektuurivõistlust viib läbi Eesti arhitektide liit, kes koostab võistlustingimused.

Ruumi ootuste elluviimiseks on aga väga napilt ja seepärast oodatakse võistlustöölt, et lahendus oleks ruumisäästlik ja nutikas.

"Tagasihoidlikkus võib olla eeliseks. Paljuski on arhitektide ülesandeks võimalikult kompaktsete ja samas toimivate lahenduste otsimine," sedastavad võistlustingimused.

Kõrghaljastust võistlusalal ei ole, küll aga asuvad Narva maantee 25 ehk Terra hoone ees kõrge hekk ja eesaed, mis on osa hoone terviklikust arhitektuursest kooslustest ning tingimuste kohaselt eeldavad kõik nendega seotud muudatused väga läbimõeldud ja tundlikku lähenemist. Küll aga oodatakse, et haljastuse osakaal võistlusalal suureneks.

Autor/allikas: kuvatõmmis võistlusülesandest.

Lisaks peab arvestama kahe stsenaariumiga, millest esimese puhul korrastatakse üksnes ülikooli puudutav ala, teise puhul aga rekonstrueeritakse ka Narva maantee vastavalt Tallinna rattateede projektile. Arhitektuurivõistluse korraldajate soov on, et ülikooliesine linnaruum valmiks koos rattateede projektiga, ent samas peab lahendus olema teostatav ka juhul, kui jalgrattatee rajamine lükkub edasi või jääb üldse ära.

Ülikool soovib, et võistlustöös oleks välja toodud tervik, mis sisaldab kõnniteed, katendeid, võimalikke muudatusi hoonete fassaadides, haljastust, väikevorme, valgustust ja väliekspositsiooni osa koos esimese näituse väljatöötamisega.

Praegu on TLÜ eri hooned siseruumi kaudu üksteisega halvasti ühendatud. Arhitektuurivõistluse tingimustes on välja toodud, et tulevikus võiks Narva maantee ja ülikoolile kuuluvad Tuukri tänava kinnistud ühendada siseväljaku ja -tänava kaudu ning logistika parandamiseks hoonete peasissepääsud sisehoovi koondada. Seetõttu on ka praeguses võistluses tähtsal kohal sisehoovidele ligipääsu parandamine.

Praegu pääseb TLÜ sisehoovi Narva maanteelt kahe kitsa pääsu kaudu ning linnapoolne ligipääs on lukus, tulevikus aga kavatsetakse see avada.

Võistlusele oodatakse töid kuni 16. aprillini ja võitjad kuulutatakse välja mai esimeses pooles. Preemiafondis on 46 000 eurot, millest esimese preemia saajale on ette nähtud 14 000 eurot, teisele preemiale 12 000 ja kolmandale 8000 eurot. Lisaks antakse välja kaks 6000 euro suurust ergutuspreemiat.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:08

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

13:05

Tartu-Riia rongiliinil reisis esimesel nädalal üle tuhande reisija

13:05

Prantsuse peaminister tahab eelarve kinnitada hääletuseta

13:05

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas

12:58

Harri Tiido: lühiülevaade alanud aasta riskidest

12:57

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega Uuendatud

12:48

Tallinna ülikool tahab Narva maantee hooned ühtseks tervikuks liita

12:46

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

12:42

Tiitlikaitsja Keys pääses kohutava alguse järel edasi teise ringi

12:39

Vietnami kompartei juht tugevdab haaret riigi üle

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

19.01

Lätis lahvatas Ukraina abistamisega seotud korruptsiooniskandaal

19.01

Ühendkuningriik välistas vastumeetmed Trumpi tollidele

19.01

Euroopa Kontrollikoda: Rail Baltic läheb maksma vähemalt 24 miljardit

08:11

Meedia: kosmeetikamagnaat võis istutada Gröönimaa omandamise mõtte Trumpi pähe

11:01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

19.01

Sõja 1426. päev. Venemaa ründas öösel mitme Ukraina oblasti energiataristut Uuendatud

19.01

Itaalia välistas vägede saatmise Gröönimaale

19.01

Tallinna linnapea peab linna ettevõtlusinkubaatori hoonet ebamõistlikult kalliks

06:49

Macron lükkas tagasi Trumpi kutse liituda Gaza rahunõukoguga

ilmateade

loe: sport

13:08

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

13:05

Eesti saalijalgpallikoondis mängib Norraga Sillamäel ja Tallinnas

12:42

Tiitlikaitsja Keys pääses kohutava alguse järel edasi teise ringi

12:26

Sinner pääses avaringis oodatust lihtsamalt

loe: kultuur

12:46

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

11:48

Veebruaris jõuab kinodesse dokumentaalfilm arhitekt Raine Karbist

11:32

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

09:32

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

loe: eeter

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

09:58

Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

09:37

Mark Soosaar: tulin mereäärsest külast linnakooli ja kõik itsitasid

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (20.01.2026 12:00:00)

10:45

Riia kulutab enda turundamiseks Tallinnast mitu korda enam

10:00

Narva kavatseb riigilt küttehinna toetust küsida

10:00

Omavalitsuste hinnangul toob jäätmereform tööd juurde

19.01

Päevakaja (19.01.2026 18:00:00)

19.01

Soome peaminister: järgmine valitsus peab kärpima veel 10 miljardit eurot

19.01

Raadiouudised (19.01.2026 15:00:00)

19.01

Lõuna-Eestis tuleb öösel kohati kuni 24 kraadi külma

19.01

Kohtureformi uus eelnõu jätab ära maakohtute liitmise

19.01

Raadiouudised (19.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo