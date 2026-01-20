Tallinna ülikool tahab Narva maantee hooned ühtseks tervikuks liita

Tallinna ülikool ei ole rahul, et nende Narva maantee ääres asuvad hooned on eriilmelised ning otsib nüüd arhitektuurivõistluse kaudu lahendust, kuidas ülikooliesine tänavalõik esinduslikuks kujundada ning hooned ühtseks tervikuks siduda.

Tallinna ülikooli linnak koosneb eri aegadel ehitatud hoonetest, kuid ideekonkursi võistlusülesanne näeb ette, et neist loodaks ühtne tervik, nii et Narva maantee 25, 27 ja 29 ette tekiks esinduslik, terviklik ja jalakäijale mugav tänavaruum.

Ühtlasi peaks suurenema ülikooli nähtavus linnaruumis ning plaanis on tekitada sinna ka väliekspositsiooni platvorm, mille näituste sisu saaks vähemalt osaliselt muuta.

Narva maantee lõik, mida võistlus puudutab, on 170 meetrit pikk ja kuulub suures osas Tallinna linnale. Kokkulepe linnavõimuga on ülikoolil sõlmitud ning arhitektuurivõistlust viib läbi Eesti arhitektide liit, kes koostab võistlustingimused.

Ruumi ootuste elluviimiseks on aga väga napilt ja seepärast oodatakse võistlustöölt, et lahendus oleks ruumisäästlik ja nutikas.

"Tagasihoidlikkus võib olla eeliseks. Paljuski on arhitektide ülesandeks võimalikult kompaktsete ja samas toimivate lahenduste otsimine," sedastavad võistlustingimused.

Kõrghaljastust võistlusalal ei ole, küll aga asuvad Narva maantee 25 ehk Terra hoone ees kõrge hekk ja eesaed, mis on osa hoone terviklikust arhitektuursest kooslustest ning tingimuste kohaselt eeldavad kõik nendega seotud muudatused väga läbimõeldud ja tundlikku lähenemist. Küll aga oodatakse, et haljastuse osakaal võistlusalal suureneks.

Autor/allikas: kuvatõmmis võistlusülesandest.

Lisaks peab arvestama kahe stsenaariumiga, millest esimese puhul korrastatakse üksnes ülikooli puudutav ala, teise puhul aga rekonstrueeritakse ka Narva maantee vastavalt Tallinna rattateede projektile. Arhitektuurivõistluse korraldajate soov on, et ülikooliesine linnaruum valmiks koos rattateede projektiga, ent samas peab lahendus olema teostatav ka juhul, kui jalgrattatee rajamine lükkub edasi või jääb üldse ära.

Ülikool soovib, et võistlustöös oleks välja toodud tervik, mis sisaldab kõnniteed, katendeid, võimalikke muudatusi hoonete fassaadides, haljastust, väikevorme, valgustust ja väliekspositsiooni osa koos esimese näituse väljatöötamisega.

Praegu on TLÜ eri hooned siseruumi kaudu üksteisega halvasti ühendatud. Arhitektuurivõistluse tingimustes on välja toodud, et tulevikus võiks Narva maantee ja ülikoolile kuuluvad Tuukri tänava kinnistud ühendada siseväljaku ja -tänava kaudu ning logistika parandamiseks hoonete peasissepääsud sisehoovi koondada. Seetõttu on ka praeguses võistluses tähtsal kohal sisehoovidele ligipääsu parandamine.

Praegu pääseb TLÜ sisehoovi Narva maanteelt kahe kitsa pääsu kaudu ning linnapoolne ligipääs on lukus, tulevikus aga kavatsetakse see avada.

Võistlusele oodatakse töid kuni 16. aprillini ja võitjad kuulutatakse välja mai esimeses pooles. Preemiafondis on 46 000 eurot, millest esimese preemia saajale on ette nähtud 14 000 eurot, teisele preemiale 12 000 ja kolmandale 8000 eurot. Lisaks antakse välja kaks 6000 euro suurust ergutuspreemiat.