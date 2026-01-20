Davosi kohtumist saadab Euroopa tüli USA-ga

Davosis, Maailma majandusfoorumil esinenud USA rahandusminister Scott Bessent kritiseeris Euroopa riikide plaani kehtestada vastutollid tollidele, mida USA president Donald Trump tahab kehtestada riikidele, kes Gröönimaa USA-le andmise plaani ei toeta. Samuti Davosis esinenud California kuberneri Gavin Newsomi meelest on Euroopa riigid aga selgrootud ning peaksid Trumpi hoopis kindlameelselt paika panema.

USA rahandusminister leidis, et Euroopa vastutollide kehtestamine USA tollide tekitab turgudel samasuguse hüsteeria, nagu mullu, kui tollisõda USA ja Euroopa vahel esmakordselt äärepealt puhkenud oleks.

Bessent soovitas Euroopa riikidel rahuneda ja aru saada, et Gröönimaa minek USA koosseisu on lõppkokkuvõttes kasulik kõigile osalistele.

"Ma olen kindel, et Euroopa juhid ei kruvi pingeid ja kõik see lahendatakse viisil, mis lõppeb väga hea tulemusega kõigi jaoks, riikliku julgeoleku jaoks, USA jaoks ja Euroopa jaoks," ütles Bessent.

Hoopis teistsuguse sõnumiga saabus Davosi USA California osariigi demokraadist kuberner Gavin Newsom, kelle sõnul peaks nii Euroopa riigid, kui ka Trumpi tegevuse halbu tagajärgi selgelt nägevad USA vabariiklased ja demokraadid ning üleüldse kogu maailm Trumpile pugemise lõpetama ning praaliva presidendi paika panema.

"Trump elab haavatavuste ja nõrkuste leidmisest ja nende ärakasutamisest, see juhtub ikka ja jälle ja jälle ja ikka. Millega ta midagi pihta ei oska hakata ja mis on tõhus, on vägi ja sellele reageerib ta hoopis teistmoodi ja seepärast on EL-le kriitilise tähtsusega kasvatada endale selgroog," ütles Newsom.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnavõtud andsid mõista, et järeleandlikus Trumpile hakkab Atlandiülestes suhetes tõesti otsa saama.

"Me eelistame austust kiusamisele, me eelistame teadust vandenõuteooriatele ja me eelistame õigusriiki brutaalsusele,"

"Eelkõige on Arktika julgeolekut võimalik saavutada ainult üheskoos. Seepärast on plaanitavad lisatollid viga, eriti kauaaegsete liitlaste vahel," ütles



Von der Leyen kordas, et Taani ja Gröönimaa territoriaalne terviklikkus on kindel fakt ning selle üle läbi rääkima ei hakata.