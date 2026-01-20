X!

Madal sündivus on lasteaiakohtade saadavusele mõjunud positiivselt

Eesti
Mänguväljak
Mänguväljak Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kui veel mõned aastad tagasi oli mitmes Eesti paigas lasteaiakohta keeruline saada, siis madal sündivus on olukorda leevendanud ning suuremas osas Eestis saab lasteaeda järjekorrata.

Lasteaiakohtade puuduse tõttu kümmekond aastat tagasi hakkas Rae vald maksma toetust eralasteasutustele laste eest, kellele ei olnud kohta munitsipaallasteaias. Laste arv on aga vähenenud ning eelmisel aastal valmis vallas ka uus lasteaed, mis leevendas kohtade puudust. Nii plaanib Rae vald vähendada koostööd erasektoriga.

"Meil on täna 14 lasteaeda, mis on loonud olukorra, kus meil ei ole lasteaiakohti vaja. Demograafiline olukord on ka selline, et kui varem sündis Rae vallas umbes 500 last aastas, siis täna sünnib 250. 90-ndatel sündisid väiksed põlvkonnad, mis toovad kaasa selle, et lähima 14 aasta jooksul ei ole ette näha beebibuumi. Meil on juba täna osades piirkondades lasteaiad pooltühjad," ütles Rae vallavanem Gerli Lehe (Isamaa).

Eesti Lastehoidude Liidu juhi Mari Kummeri sõnul on suund erahoidudega koostööd lõpetada mitmetes omavalitsustes. Kuna kohaliku omavalitsuse toetuseta tuleks koha eest tasuda 600 kuni 700 eurot, käiks see paljudele vanematele üle jõu, mis tooks kaasa eralasteasutuste sulgemise.

"See otsus toob kaasa selle, et alusharidus põhimõtteliselt monopoliseeritakse. Jäävad ainult munitsipaallasteaiad, erahoiud kaovad ära, vanemal põhimõtteliselt kogu tema valik jääb sellele, kas võtta koht vastu või mitte, ta ei saa valida mingit pedagoogilist lähenemist, mida hoiud pakuvad, näiteks montessoori, õuehoiud, mida munitsipaallasteaed ei paku," rääkis Kummer.

Rae vallavanema sõnul jääb vallale siiski kaalutlusõigus vajadusel mõnda eralasteaeda toetada. Lasteaiakohtade vajadus on vähenenud ka Tartu linnas. Võrreldes 2020. aastaga on lasteaiakohtade arv vähenenud ligi 500 võrra ning suletud on kaheksa lasteaiarühma. Tartus plaanitakse aga koostööd erasektoriga jätkata.

"Meil on paraku sündimus vähenenud ja sellega seoses on ka neid lapsi, kes lasteaedadesse on tulnud, vähem. Ja me näeme kahjuks, et see trend on jätkuv ja süvenev järgnevatel aastatel. Erasektoriga me ei tahaks senist koostööd küll muutma hakata, aga kogu võrgu osas tervikuna me kindlasti peame korrektiive tegema, sest kui laste arvud on väiksemad, siis me kindlasti peame osasid rühmasid hakkama sulgema ja laste arvuga kooskõlla viima," ütles Tartu abilinnapea Priit Humal (Isamaa).

Samas on Humala sõnul Tartul koostöö kõrvalvaldadega ja nii tuleb Tartu lasteasutustesse lapsi ka mujalt. Näiteks Kambja vallas laste arv kasvab, mistõttu on lasteaiakohti juurde vaja.

Ka haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juhi Maila Rajametsa sõnul võiks enne lasteaiakohtade sulgemist kaaluda kohalikel omavalitsustel koostööd ning ka töö ümberkorraldamist.

"Paigutada rühmadesse vähem lapsi, mis on kogu aeg olnud eriala organisatsioonide soov. Võib-olla luua võimalusi haridusliku erivajadusega laste toetamiseks ja vajadusel teha eraldi rühmad neile. See annab rohkem mänguruumi. Esialgu ma ei näeks nii, et peab lasteaedu sulgema hakkama," ütles Rajamets.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:13

ETV spordisaade, 20. jaanuar

21:53

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

21:29

Põltsamaal tõusis jõgi üle kallaste Uuendatud

21:25

Madal sündivus on lasteaiakohtade saadavusele mõjunud positiivselt

21:21

Kolmapäeval on taevas pilvine ja võib sadada lund

21:21

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

21:20

Transpordiamet ei ava ka tänavu ühtegi jääteed

21:13

Nuuki linnapea ERR-ile: inimesed peavad teineteisele toeks olema

21:10

Davosi kohtumist saadab Euroopa tüli USA-ga

21:07

Ühistranspordireform eristaks keskuste liinid kaugematest bussiühendustest

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

16:40

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

08:11

Meedia: kosmeetikamagnaat võis istutada Gröönimaa omandamise mõtte Trumpi pähe

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

18:33

Venemaa rünnaku järel on pea pool Kiievist kütte ja elektrita Uuendatud

09:31

Soome kerkib veebruaris liitiumikaevandajana maailmakaardile

12:39

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

19.01

Kaju: Trumpi käitumine on ääretult ebastabiilne ja küsimusi tekitav

ilmateade

loe: sport

22:13

ETV spordisaade, 20. jaanuar

21:53

Keila Coolbet lõpetas eurohooaja võidukalt

21:21

TalTech/Alexela naaseb Lätist kaotusega

20:57

Glinka pidi võidu nimel kõvasti vaeva nägema

loe: kultuur

18:56

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

18:54

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

17:49

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

17:24

ASAP Rocky esineb sügisel Riias

loe: eeter

16:58

Vetelpäästekoerte treener: kutsikat ei tohi vette visata

11:50

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

10:37

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

09:58

Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

Raadiouudised

18:55

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

18:55

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

18:40

Lumerohke talv meelitas turistid Võrumaale

18:40

Transpordiamet ei plaani sel aastal avada ühtegi jääteed

18:40

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

18:40

Päevakaja (20.01.2026 18:00:00)

18:00

Päästeamet: õnnetustes hukkus rekordiliselt vähe inimesi

15:20

Raadiouudised (20.01.2026 15:00:00)

13:05

Tartu-Riia rongiliinil reisis esimesel nädalal üle tuhande reisija

13:05

Prantsuse peaminister tahab eelarve kinnitada hääletuseta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo