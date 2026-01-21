X!

Esimesed Rootsi vangid peaks Tartusse saabuma aasta teises pooles

Eesti
Tartu vangla
Tartu vangla Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Esimesed Rootsi vangid saabuvad Tartu vanglasse selle aasta teises pooles ning sellega seoses plaanib vangla ka töötajaid juurde värvata.

Uusi vanglatöötajaid ei värvata siiski enne, kui Eesti ja Rootsi on mõlemad lepingu kinnitanud, märkis Tartu vangla juht Merle Ulst.

"Me oleme täna arvestanud sellega, et teise poolaasta alguses esimene kinnipeetav võiks meile jõuda, kui ratifitseerimine läheb planeeritult, kuid rõhutan seda, et nad tulevad etapiviisiliselt ehk ei tule kõik korraga," rääkis Ulst.

Praegu on Tartu vanglal komplekteeritud 160 ametikohta. Kui rendivangla täies mahus tööle hakkab, on vanglal plaanis juurde värvata ligikaudu 250 teenistujat.

Ulst selgitas, et need, kellel on soovi rendivanglas töötada, peavad olema empaatiavõimelised ja heas füüsilises vormis. Suhtlus Rootsi vangidega toimub inglise keeles.

"Ma ütleks, et suuri erinevusi igapäevases vangivalvuritöös ei tule, küll aga nad peavad olema valmis arvestama kultuurilise erinevusega," sõnas Ulst.

"Ja me näeme ka oma ridadesse neid inimesi, kellel ei õnnestu 2026. aastal pärast gümnaasiumi või kutsekooli ajateenistusse minna," lisas vanglajuht.

Kõik vangivalvurid läbivad viiekuulise valvuriõppe oma töökohal ning valvuri baaspalk Tartu vanglas on sellest aastat 2400 eurot, ütles Ulst.

Uute töötajate värbamine võib osutuda vajalikuks alles selle aasta lõpus või järgmise alguses, nentis justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsler Rait Kuuse.

"Meile tullakse täna tööle ja tuuakse ühe põhjendusena kandideerijate hulgas ka seda, et see rendivangla mõte või plaan kõnetab neid just selle tõttu, et see on midagi teistsugust ja inimesed nagu näevad seal võimalust ka ametialaselt ennast arendada," märkis Kuuse.

Kuuse selgitas, et Eestisse ei tooda terrorismikuritegudes kinnipeetavaid, naisi, alaealisi, psüühiliste häiretega inimesi ega riigivastastes kuritegudes süüdimõistetuid. Kokku plaanitakse Tartusse etapiviisiliselt tuua 600 Rootsi kinnipeetavat.

"Täna Tartu vanglas on kinnises osas ca 250 kinnipeetavat juba praegu, nemad siis liiguksid teistesse vanglatesse ja siis nende asemele tuleksid Rootsi kinnipeetavad," lisas asekantsler.

Rootsi kinnipeetavad Eestis ei vabane, vaid mõni kuu enne karistuse lõppemist viiakse nad tagasi Rootsi, sõnas Kuuse.

"Küll aga selle karistuse kandmise ajal, kui nad on Eesti kinnise vangla territooriumil Tartus, siis on kohapeal ka paarkümmend Rootsi ametnikku igapäevaselt, kes aitavad ja nõustavad ka Eesti ametnikke," ütles vanglate asekantsler.

Tartu vangla pakub rendivangla valvuritele ka inglise keele koolitust.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

13:17

Hans Väre: Ukraina sinikollane ei tee meie trikoloori tuhmimaks

13:10

Ossinovski nõuab Tallinna linnaeelarve menetluse peatamist

13:07

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

13:06

Esimesed Rootsi vangid peaks Tartusse saabuma aasta teises pooles

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:58

Kaljulaid: Eestis on liiga palju "appi, appi, kass läks kappi"-ringijooksmist Trumpiga

12:49

Bornholmi saar jäi kaablirikke tõttu elektrita

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

13:07

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Põltsamaal tõusis jõgi üle kallaste Uuendatud

20.01

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

ilmateade

loe: sport

13:03

Tartu Ülikooli korvpallitiimi mänedžer hakkab liigasid juhtima

12:31

Suusaliit sai olümpiaks ühe koha juurde, kokku lähetatakse 18 sportlast

11:52

Tarvas avab uue jalgpallihalli kaasahaarava turniiriga

11:23

Esikolmiku naised näitasid Austraalia lahtistel võimu

loe: kultuur

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

11:55

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab Priit Võigemast

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

09:53

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

loe: eeter

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

10:51

Vikerraadio on jätkuvalt kuulatuim raadiojaam Eestis

09:54

Miniautode meisterdaja: metall kannatab mõnusalt narrimist

08:30

Terje Toomistu: Ameerikas elamine oli minu jaoks illusioonide purunemine

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

20.01

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

20.01

Päevakaja (20.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo