Neljapäeval on Eestis keskmiselt -10 kraadi

Foto: Siim Lõvi /ERR
Neljapäeval tugevneb Venemaa kõrgrõhkkonna mõju. Niiskust on vähem ja sadu ei tule, aga pilvekiht rebeneb laiguti ja pigem üürikeseks. Vastasseis Lääne-Euroopa kohal pöörleva madalrõhkkonnaga hoiab aga idakaare tuule tugevana. Ilm on mõõdukalt külm ja õhutemperatuur ööpäeva vältel oluliselt ei muutu, 10 miinuskraadi ümbrusse. Pärastlõunal kraad-kraadilt langeb.

Eeloleval ööl sajab kohati nõrka lund. Puhub valdavalt idatuul 4-10, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni -10 kraadi,

Hommik on pilvine, aga sajuta. Kirde- ja idatuul on mandril mõõdukas, rannikul ulatub puhanguti 14, saartel 18 m/s. Õhutemperatuur on -5 kuni -10 kraadi. Kui Ida-Eestis taevas selgemaks tõmbub, siis langeb -14 kraadini.

Päeval on pilves taevas selgimisi. Üksikuis paigus võib veidi lund pudeneda. Puhub valdavalt idatuul 4-10, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 19 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -4 kuni -10 kraadi, pärastlõunal ida poolt alates langeb.

Järgnevad päevad on kõrgrõhkkonna vedamisel sajuta. Selgemat taevast on enam ja tuul ka nõrgeneb. Külm läheb järjest krõbedamaks. Reedel on nii päev kui öö üsna sarnased, mõni kraad alla -10, kui taevas selgeks tõmbub, siis Ida-Eestis langeb miinimum -20 lähedale. Laupäeval on temperatuurifoon -15 ümber, idaservas langeb veidi alla -20 kraadi. Nädal lõpeb ja uus algab pakaseliselt, Öösel võib külma olla 25 kraadi ja enamgi ning päeval temperatuur üle -15 kraadi ei kerki.

Toimetaja: Johanna Alvin

