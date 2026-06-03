Neljapäeval on sooja kuni 26 kraadi

Eeloleval ööl sajupilved rahunevad ja Venemaal laiuva kõrgrõhuala toel domineerib pärast keskööd selgem taevas. Päeval avaldab enam mõju Šotimaa lähedal pöörlev madalrõhkkond ja tõstab veidi tuult. Lõunavoolus saabub juurde niisket ja sooja õhku, mistõttu saab pärastlõunasel ajal pilvede areng kõrguste suunas hoo sisse. Suurem on tõenäosus vihmahoogudeks Ida-Eestis. Soojas õhus öised miinimumid alla 10 kraadi ei lange ja päevamaksimumid tõusevad jõudsalt üle 20 kraadi. Rannikul on jahedam.

Eelolev öö tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega. Öö hakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 1-6, saartel kuni 10 m/s. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Hommik on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Paiguti võib olla udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 1-6, saartel kuni 10 m/s. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, puhanguti 12, saartel kuni 14 m/s. Sooja on 20 kuni 26, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 18 kuni 23, rannikul kohati kuni 14 kraadi.

Reede öösel sajab hoovihma saartel, päeval ka mitmel pool mandril. Pärastlõunal tõuseb kõrgeks äiekseoht. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 20 kuni 26, rannikul kohati kuni 5 kraadi.

Laupäeva öö jooksul jääb sajuhooge vähemaks, kuid juba enne keskpäeva jõuab vihmapilvi paljudesse kohtadesse, ka äike paugub. Pärastlõunal ilm lääne poolt alates paraneb. Öösel on sooja 12 kuni 16 kraadi, päeval õhk jahtub sajupilvede all ja maksimumid jäävad 15 kuni 22 kraadi vahele, Ida-Eestis võib olla sooja kuni 25 kraadi.

Pühapäeval ja esmaspäeval liigub üle maa sajupilvi vähem. Õhk püsib suviselt soe. Öised miinimumid langevad küll 10 kraadist madalamale, päevamaksimumid tõusevad laias laastus 24 kraadini.