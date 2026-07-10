Laupäeval on südasuviselt soe

Laupäeval kaardub Venemaalt madalrõhkkonna serv Eesti kohale. Juba kesköö paiku jõuavad Eesti idaserva vihmapilved, liiguvad edasi lääne poole, äikest võib neis ka olla. Sajuhoogude järel jõuab südasuviselt soe õhumass. Päeval koondub madalrõhkkond Läti aladele ja selle põhjaservas on Eesti kohal väga soe, aga ebapüsiv õhumass. Areneb rünksajupilvi, milles on ka rahe ja äike sees. Õhusoe tõuseb 25 kraadi ümbrusse.

Eeloleval ööl Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on äikeseoht. Põhjakaare tuul tugevneb 3-9, rannikul puhanguti 13, Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Hommik on laialdaselt pilvine. Mandril sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, saared on veel suurema sajuta. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, ühes rahega. Puhub kirde- ja põhja-, pärastlõunal mandril idakaare tuul 3-9, puhanguti 13, rannikul 16 m/s, pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb, aga äikesepilvede all on ikka tugevate puhangute oht! Õhutemperatuur tõuseb 22 kuni 27, Virumaal paar kraadi kõrgemalegi, rannikul on 20 kraadist värskust.

Õhtul on veel võimsaid pilvelaamu, millest tuleb tugevaid sajuhooge, on äikest ja rahet. Puhub idakaare, saartel ka põhjatuul 3-7, rannikul puhanguti 13 m/s, äikesega võivad kaasneda veel tugevamad puhangud. Õhutemperatuur on 19 kuni 23 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva pilved hõrenevad ja ka ennelõuna on udude hajumise järel suurema sajuta. Kuid pärastlõunaks lisandub rünksajupilvi ühes hoovihma ja äikesega, rahet võib ka tulla. Õhusooja kuni 28.

Uuel nädalal pääseb kõrgrõhkkond enam võimule. Vihmahooge jääb päev-päevalt vähemaks ja taevas muutub selgemaks. Ilm on südasuvine, öine miinimum on 15 kraadi ümber, päevasoe kerkib 25 kuni 28 kraadini, teisipäev on pisut värskem.

> homme kimbutavad meid taas vihmahood, aga õhk on südasuviselt soe