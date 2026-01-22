Kirjad hakkavad pakiautomaatide kaudu liikuma sel aastal

30 aastat kestnud postkontorite võrgu ümbekujundamisel on Omniva praeguseks jõundud seisu, kus postkontorid on alles jäänud ainult maakonnakeskustesse ja lisaks mõnda üksikusse kohta Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, kus on suuremad mahud, rääkis "Terevisioonis" Omniva juht Martti Kuldma.

"Aga teiselt poolt me oleme ju tulnud välja digitaalsete teenustega, pakiautomaatide võrguga ja tegelikult juurdepääsupunktide arv nii paki- kui tegelikult ka postiteenustele tulevikus kasvab. Me plaanime panna juurde rohkem kui poole võrra võrreldes tänasega pakiautomaate, kuhu me tahame tegelikult hakata juba sellel aastal ka postiteenust pakkuma," avas Kuldma plaane.

Kirjade pakiautomaati saatmise plaan vajab tema sõnul riigipoolset tuge läbi postiseaduse muudatuste, mis on praegu riigikogus menetluses. "See võimaldab tulevikus liikuda sinna, et me saame tegelikult neid samu juurdepääsulahendusi ja ka digitaalseid lisasid, mida me oleme harjunud pakiteenuses nägema. Ehk tulevikus, kui sulle tuleb kiri, siis sa näed seda juba oma mobiilirakenduses, sa saad seda ümber suunata, sa saad tegelikult tulevikus kirja saatmise eest maksta juba digitaalselt otse ühe klikiga," rääkis Kuldma.

Postkontorite koondumist suurematesse asulatesse ja seal kolimist linna äärde põhjendas Kuldma sellega, et kui 20-30 aastat tagasi oli postiteenus riiklikult oluline ja põhiline kommunikatsioonivahend riigi ning inimeste ja ettevõtete inimeste, siis praeguseks on olukord kardinaalselt muutunud.

"Kogu suhtlus on liikunud või liikumas digikanalitesse ja kui me vaatame ka nüüd postimahtusid, siis need on kukkunud drastiliselt," ütles Kuldma ja tõi näiteks, et kirjateenuse maht on viie aasta jooksul vähenenud 24 protsenti aastas. Postivõrguteenused, nagu näiteks lehtede kojukanne on langenud 10-15 protsenti aastas. Samal ajal on pidevalt kulupoolelt surve kasvanud.

"Kui me peame üleval hoidma oma samasugust postivõrku ja ootama samasuguse kvaliteediga teenust, siis see muutub tegelikult ühiskonnale järjest raskemaks," põhjendas Kuldma teenuste kättesaadavuse muutust.

Ajakirjaniku küsimuse peale, mida pakub Omniva neile inimestele, kes pole piisavalt digipädevad, vastas Kuldma, et postkontorid ei kao, ent möönis, et sõltuvalt maakonnast nende asukohad muutuvad ning mõnes kohas kolivad nad inimestele harjumuspärastest paikadest kaugemale.

"Selle põhjus on tegelikult see, et meil on igas maakonnakeskuses praegu juba olemas jaotuskeskus ja meie jaoks on väga loogiline samm, et me paneme postkontori ja jaotuskeskuse kokku," selgitas Kuldma.

Ta möönis, et asukohad muutuvad ja iga muudatus on inimeste jaoks keeruline. "Aga postiteenuse juurdepääs tegelikult ei vähene, see jääb alles. Lisaks on meil olemas personaalne postiteenus ehk tegelikult on võimalik postikuller endale koju kutsuda, kes aitab sul margi välja valida, annab sulle ümbriku, võtab su kirja vastu," lisas Kuldma, täpsustades, et teenus on mõeldud neile, kes elavad postkontorist kaugemal kui viis kilomeetrit.

Omniva katsetatud rahvakullerite projekti kohta rääkis Kuldma, et eelmise aasta juunis Tallinnas alustatud katsetus on jõudnud sinnamaani, et praegu veavad rahvakullerid juba poole Omniva Tallinna pakimahtudest. Praegu katsetatakse sama süsteemi ka Tartus, Haapsalus ja ka näiteks Riias, Kaunases ja Vilniuses. Tulevikus võivad rahvakullerid hakata laiali vedama ka posti, lisas Kuldma.