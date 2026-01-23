X!

WSJ: Musk sukeldus taas poliitikasse ja annab vabariiklastele raha

Vabariiklaste suurrahastaja ja maailma rikkaim mees Elon Musk
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et maailma rikkaim inimene Elon Musk tunneb taas huvi poliitika vastu ning rahastab vabariiklastest kandidaatide kampaaniaid.

Musk teatas mullu, et pöörab poliitikale vähem tähelepanu ning kavatseb keskenduda oma äriimpeeriumi juhtimisele. USA-s toimuvad aga sügisel vahevalimised ning ajaleht The Wall Street Journal teatas, et Musk avas taas rahakotirauad. 

Multimiljardär on sel aastal annetanud vabariiklasest senatikandidaadile ligi 10 miljonit dollarit. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Muski meeskond on kohtunud ka teiste kandidaatidega. 

Allikate teatel võib Musk anda taas raha kampaaniagrupile America PAC. Sama rühmitus toetas ka Donald Trumpi valimiskampaaniat. Allikate teatel keskendub Muski meeskond valijatele, kes pigem huvituvad vaid presidendivalimistest. Musk tahab nii tagada, et selline valijarühm liiguks vahevalimiste ajaks vabariiklaste selja taha. 

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid, et vabariiklaste juhid loodavad, et Musk aitab neil säilitada kontrolli kongressi mõlema koja üle. 

Musk kulutas varem üle veerand miljardi dollari, et aidata Trumpil võita 2024. aastal toimunud USA presidendivalimised. Hiiglaslikud annetused tegid Muskist Ameerika Ühendriikide ajaloo ühe suurima presidendikampaania toetaja, aidates tal saada Trumpi võimsaks poliitiliseks liitlaseks. 

Vahepeal pöörasid kaks mõjuvõimsat meest avalikult tülli, kuid Musk ja Trump saavad nüüd taas hästi läbi. The Wall Street Journal märgib, et nende koostöö kujutaks endast pragmaatilist liitu. Trump saaks sellega ligipääsu Muski ulatuslikele ressurssidele, samal ajal säilitaks Musk oma poliitilise mõjuvõimu Washingtonis.

Musk on varem järjepidevalt avaldanud toetust ka praegusele asepresidendile JD Vance'ile. 2026. aastal lahkub suurest poliitikast Mitch McConnell ja Musk loodab, et tühjaks jäänud senatikoha võtab üle ärimees Nate Morris. Musk on Morrise kampaaniale andnud 10 miljonit dollarit, viimasel on sidemed ka Vance'iga.

Toimetaja: Karl Kivil

