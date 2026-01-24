Air France peatab lennud Dubaisse, KLM Lähis-Idasse

Vähemalt kaks Euroopa lennufirmat peatasid reedel lennud Lähis-Ida linnadesse ning Air France teatas, et peatab geopoliitilise olukorra tõttu ajutiselt lennud Dubaisse.

Hollandi lennufirma KLM peatas samuti edasise teatamiseni lennud Lähis-Ida linnadesse ega lenda läbi mitme piirkonna riigi, sealhulgas Iraagi ja Iraani õhuruumi, teatas Hollandi riiklik ringhääling.

President Donald Trump ütles neljapäeval, et USA armaada on teel Pärsia lahe poole ja Washington jälgib Iraani tähelepanelikult, seda hoolimata sellest, et ta oli varem pisendanud peatse sõjalise tegevuse tõenäosust ja öelnud, et Teheran paistab olevat kõnelustest huvitatud.

"Tulenevalt praegusest olukorrast Lähis-Idas on ettevõte otsustanud ajutiselt peatada lennud Dubaisse," teatas Prantsusmaa riiklik lennufirma avalduses AFP-le.

Lennufirma lisas, et jälgib pidevalt geopoliitilise olukorra arengut teenindatavatel ja ülelennatavatel aladel, et tagada oma lendudele kõrgeim ohutuse ja turvalisuse tase.

"Air France jälgib olukorda reaalajas ja annab edasist teavet oma lennugraafiku kohta," teatas Prantsuse lennufirma.

KLM teatas reedel Hollandi ringhäälingule NOS, et on peatanud edasise teatamiseni lennud Tel Avivi, Dubaisse, Dammami ja Ar-Riyadi ning ei lenda läbi Iraagi, Iraani, Iisraeli ja mitme Pärsia lahe riigi õhuruumi. NOS-i teatel ei avalikustanud lennufirma peatamiste põhjust ja teatas, et on ühenduses Hollandi ametivõimudega.

Trump on korduvalt ähvardanud USA rünnakutega Iraani vastu seoses hiljuti üle islamivabariigi puhkenud protestiliikumise mahasurumisega.

Sõjalise tegevuse väljavaade näis eelmisel nädalal taanduvat pärast seda, kui Valge Maja teatas, et Teheran on peatanud meeleavaldajate kavandatud hukkamised, kuid neljapäeval kinnitas Trump jätkuvaid sõjalisi ettevalmistusi.

"Teate, meil on igaks juhuks palju laevu sinnapoole minemas... Meil on suur vägi Iraani poole suundumas," ütles ta.