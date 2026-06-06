USA ründas Iraani radariseadmeid

Tegemist on järjekordse pingete teravnemisega, mis ohustab Lähis-Ida sõja relvarahu.

USA keskväejuhatus teatas avalduses, et USA üksused tulistasid alla neli Hormuzi väina suunas lennutatud Iraani ühesuunalist ründedrooni ning ründasid seejärel Iraani rannikuvalve radariseadmeid Goruki linnas ja Qeshmi saarel.

Väejuhatuse teatel kujutasid droonid otsest ohtu mereliiklusele.

Bahrein andis õhurünnakuhäire, Kuveit tõrjus raketi- ja drooniründeid

Bahreinis anti laupäeval õhurünnakuhäire, teatas Pärsia lahe riigi siseministeerium pärast USA uusi õhulööke Iraanis ning Kuveidi teadet rakettide ja droonide tõrjumisest.

"Sireenid on käivitatud... kodanikel ja elanikel palutakse säilitada rahu ning suunduda lähimasse turvalisse paika," teatas ministeerium sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

Kuveidi sõjavägi teatas veidi varem laupäeva varahommikul, et tõrjub vaenulikke raketi- ja droonirünnakuid.

Teade tuli mõned päevad pärast riigi rahvusvahelisele lennujaamale tehtud rünnakut, milles hukkus üks ja sai haavata kümneid inimesi.

"Kuveidi õhutõrje tõrjub praegu vaenulikke raketi- ja droonirünnakuid," teatas sõjavägi X-il, täpsustamata nende päritolu.

"Kuveidi relvajõudude peastaap kinnitab, et kõik kuuldavad plahvatused on tingitud õhutõrjesüsteemide tegevusest vaenulike rünnakute tõrjumisel," lisas Kuveidi armee.

Riigimeedia: Iraani kaardivägi ründas USA baase Pärsia lahes

Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas laupäeval, et tabas Pärsia lahes vaenlase baase, vahendas riiklik meedia.

"Pärast lapsitapva ja terroristliku USA armee sissetungi Siriki ja Qeshmi saarele tabati piirkonnas asuvaid vaenlase baase õhurakettidega," edastas ringhääling IRIB kaardiväe teate.

Eelnevalt teatas USA keskväejuhatus, et Ühendriikide üksused andsid reedel Iraani radariseadmetele õhulööke.

Trump: Iraanil on alles 22 protsenti oma rakettidest

USA president Donald Trump ütles reedel, et Iraanil on alles 21 kuni 22 protsenti oma rakettidest.

Trump kommenteeris olukorda nädalal, mil Teheran on vaatamata ebakindlale relvarahule tulistanud kümneid rakette oma naabrite suunas.

"Neil on endiselt võimekust. Neil on mõned raketid, neil on mõned droonid. Ma ütleksin, et protsentuaalselt on neil alles võib-olla 21 kuni 22 protsenti oma rakettidest," ütles Trump intervjuus uudistekanalile NBC News.