Šmõhal: Kiievis on Vene rünnaku järel elektrita üle 800 000 kliendi

Vene rünnakute tõttu Ukraina energia- ja tsiviiltaristule on Kiievis elektrita üle 800 000 kliendi, teatas laupäeva hilisõhtul esimene asepeaminister Denõss Šmõhal.

"Kahjuks takistavad vaenlase pidevad rünnakud meil olukorda stabiliseerimast. Elektrivõrk ei suuda taastuda," lausus Šmõhal. Ta ütles, et energiaettevõtete ja asjaomaste teenistuste juhid andsid koosolekul ülevaate Venemaa rünnakute tagajärgede ja taastamistööde tempo kohta.

Asepeaministri sõnul elektripuudus püsib ja Ukraina teeb selle leevendamiseks koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et ööl vastu laupäeva aset leidnud rünnakud jätsid pealinnas kütteta ligi 6000 korterelamut. Laupäeva õhtul oli neid veel 3300.

"Kommunaaltöötajad ja energeetikud jätkavad tööd, et taastada teenused kiievlaste kodudes. Veevarustus on juba taastatud," lisas ta.

Ukraina: rindel oli 119 lahingkokkupõrget

Rindel oli laupäeval 119 lahingkokkupõrget, neist 42 Pokrovski sektoris, teatas Ukraina kindralstaap.

Kindralstaap kirjutas oma Facebooki kontol, et vaenlane korraldas kaks raketi- ja 57 õhurünnakut, saates teele 23 raketti ja heites 147 liugpommi.

Vene vägi ründas ka 5295 kamikaze-drooniga ja tulistas 2843 korda suurtükkidest.

Kuberner: Belgorod jäi ulatusliku rünnaku alla

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et Belgorod sai raketirünnakus kahju, kuid esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud.

"Meie andmetel on see Belgorodi linna kõige ulatuslikum pommitamine, arvatavasti Himarsite poolt. Esialgsetel andmetel ohvreid pole," kirjutas Gladkov Telegramis.

Tema sõnul said kahjustada linna energiarajatised. "Pommitabamise tagajärjel süttis kõrvalhoone – tulekahju kustutavad päästetöötajad. Langevad raketi tükid põhjustasid tulekahju ühes linna sisehoovis. Belgorodi rajooni Tavrovo külas kahjustasid langevad raketi tükid kahe eramu katuseid," kirjutas Gladkov.

Witkoff: kolmepoolsed läbirääkimised jätkuvad järgmisel nädalal

USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ütles, et kolmepoolsed läbirääkimised USA, Venemaa ja Ukraina vahel Abu Dhabis peaksid järgmisel nädalal jätkuma.

"Reedel ja laupäeval pidasid Ameerika Ühendriigid, Ukraina ja Venemaa Araabia Ühendemiraatide toetusel kolmepoolse kohtumise. Läbirääkimised olid väga konstruktiivsed ning saavutati kokkulepped dialoogi jätkamiseks järgmisel nädalal Abu Dhabis. President Trump ja kogu tema meeskond on kindlalt otsustanud selle sõja lõpetada ja rahu luua," kirjutas Whitkoff.

Axios teatab nimetule USA ametnikule viidates, et järgmine kohtumine Abu Dhabis on kavandatud 1. veebruarile.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kirjeldas varem Abu Dhabis toimunud läbirääkimisi konstruktiivsetena.