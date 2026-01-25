Kuberner Walz kaasas rahvuskaardi Minneapolises korda tagama

Paigas, kus USA migratsiooni- ja tolliameti (ICE) agent lasi rüseluse käigus maha Alex Pretti, toimuvad lakkamatud mälestusmeeleavaldused.

Kohaliku haigla intensiivraviosakonnas õena töötanud Pretti oli seadusliku relva omanik ning relv oli tal ka saatuslikul päeval kaasas. Videosalvestiste põhjal aga oli tema relv sel hetkel juba ICE-i agendi valduses, kui teine agent tema pihta tule avas.

Walzi sõnul on rahvuskaardi sõdureid vaja eeskätt, et meeleavaldajaid uute samalaadsete vahejuhtumite eest kaitsta.

"Nagu ma ütlesin möödunud nädalal, see Minnesota föderaalne okupatsioon pole enam ammu immigratsiooniküsimus. See on organiseeritud jõhkruse kampaania meie osariigi rahva vastu ja täna võttis see kampaania veel ühe elu. Ma olen näinud videosalvestisi eri nurkade all ja see on haige!" ütles Walz.

"Donald Trump, ma kutsun sind veel korra üles, vii need väed Minnesotast välja! Nad külvavad kaost ja vägivalda. Oleme näinud föderaalagentide tapvat vägivalda ikka ja jälle ja jälle," lisas ta.

USA valitsus on jäänud väite juurde, et Pretti tapeti, kui ta ICE-i agente relvaga ründas.

Sisejulgeolekuministri Kristi Noemi sõnul on Minneapolise pingelises olukorras süüdi hoopis osariigi võimud, kes migratsiooniameti agentide tööd igal võimalikul viisil takistavad.

"Sellest peale, kui me oleme Valges Majas tagasi president Trumpi juhtimisel, on nad tänavatele lahti lasknud üle 490 kurjategija, selle asemel, et võimaldada meil nad riigist välja saata, et perekondade julgeolekut tagada," ütles Noem.

Reaktsiooniks toimuvale ähvardavad USA demokraatidest senaatorid läbi kukutada järgmise eelarvepaketi, kui see peaks sisaldama ka sisejulgeolekuministeeriumi rahastamiseks vajalikke summasid.