X!

Kuberner Walz kaasas rahvuskaardi Minneapolises korda tagama

Välismaa
Foto: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Välismaa

USA Minneapolise linnavalitsuse väitel on linn migratsiooniameti relvastatud agentide omavoli tõttu kaosesse langenud. Minnesota osariigi kuberner Tim Walz andis rahvuskaardile loa aidata linnavõime agente kontrolli all hoida.

Paigas, kus USA migratsiooni- ja tolliameti (ICE) agent lasi rüseluse käigus maha Alex Pretti, toimuvad lakkamatud mälestusmeeleavaldused.

Kohaliku haigla intensiivraviosakonnas õena töötanud Pretti oli seadusliku relva omanik ning relv oli tal ka saatuslikul päeval kaasas. Videosalvestiste põhjal aga oli tema relv sel hetkel juba ICE-i agendi valduses, kui teine agent tema pihta tule avas.

Walzi sõnul on rahvuskaardi sõdureid vaja eeskätt, et meeleavaldajaid uute samalaadsete vahejuhtumite eest kaitsta.

"Nagu ma ütlesin möödunud nädalal, see Minnesota föderaalne okupatsioon pole enam ammu immigratsiooniküsimus. See on organiseeritud jõhkruse kampaania meie osariigi rahva vastu ja täna võttis see kampaania veel ühe elu. Ma olen näinud videosalvestisi eri nurkade all ja see on haige!" ütles Walz.

"Donald Trump, ma kutsun sind veel korra üles, vii need väed Minnesotast välja! Nad külvavad kaost ja vägivalda. Oleme näinud föderaalagentide tapvat vägivalda ikka ja jälle ja jälle," lisas ta.

USA valitsus on jäänud väite juurde, et Pretti tapeti, kui ta ICE-i agente relvaga ründas.

Sisejulgeolekuministri Kristi Noemi sõnul on Minneapolise pingelises olukorras süüdi hoopis osariigi võimud, kes migratsiooniameti agentide tööd igal võimalikul viisil takistavad.

"Sellest peale, kui me oleme Valges Majas tagasi president Trumpi juhtimisel, on nad tänavatele lahti lasknud üle 490 kurjategija, selle asemel, et võimaldada meil nad riigist välja saata, et perekondade julgeolekut tagada," ütles Noem.

Reaktsiooniks toimuvale ähvardavad USA demokraatidest senaatorid läbi kukutada järgmise eelarvepaketi, kui see peaks sisaldama ka sisejulgeolekuministeeriumi rahastamiseks vajalikke summasid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

suur spordipidu

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:00

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

19:49

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

19:24

Käit lõi Šveitsi kõrgliigas oma esimese värava

19:02

Asutajad annavad raskustes Pokumaa Antsla vallalale üle

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:56

Kuberner Walz kaasas rahvuskaardi Minneapolises korda tagama

18:46

Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

18:39

Kuu lõpus on Tallinna supiköökides rohkesti abivajajaid

18:33

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

18:30

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:18

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

14:06

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

24.01

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks Uuendatud

15:50

Klõtsko: 15 protsenti Kiievi elumajadest on endiselt kütteta Uuendatud

24.01

Eksperdid: Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territoriaalvaidlustes läbimurret

24.01

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel Uuendatud

09:10

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

Trump ähvardab Kanadat sajaprotsendise tollimaksuga Uuendatud

24.01

Saksa kindral: NATO soovib Venemaa piirile automatiseeritud kaitset

09:13

Xi algatas uurimise Hiina kõrgeima kindrali suhtes

ilmateade

loe: sport

20:00

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

19:49

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

19:24

Käit lõi Šveitsi kõrgliigas oma esimese värava

18:46

Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

loe: kultuur

14:10

Eva Koff: kirjutamine on üks lõputu loobumine

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

09:10

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

loe: eeter

15:01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

11:40

Jaagup Kreem: muusikali loomisprotsess Liitmaaga oli kirglik ja valuline

11:03

Põlvamaa parim bussijuht: vahel pean pihiema eest ka olema

Raadiouudised

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

23.01

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo