X!

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte

Välismaa
Foto: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Kindral Martin Heremi sõnul pole Kiiev oma elutähtsat taristut õhurünnakuteks piisavalt ette valmistanud. Samuti näe Herem, et Ukraina suudaks täita oma eesmärgi hävitada kuus 50 000 Vene sõdurit.

Ukrainast naasnud Herem rääkis "Ukraina stuudios," et Kiievis üritavad inimesed vaatamata Venemaa rünnakutele oma igapäeva elu jätkata.

"Seal ei ole midagi ilusat, kui vaadata asju saja meetri kauguselt – on külm ja palju tulesid on hoopis pimedad. Aga kui minna mingitesse hoonetesse sisse, näiteks lasteaeda või kooli, siis need on värvilised, soojad, valged ja lõbusad. Inimesed elavad oma elu edasi nii palju, kui võimalik," sõnas ta.

"Kiiev oli sel ajal võib-olla kõige mustem ja külmem näide. Kiievis McDonald's töötas, tipptunnil oli liiklus tavapärane ja foorid töötasid, aga linn oli suhteliselt pime ja enamasti külm. Sellegipoolest elu käib edasi," lisas Herem.

Heremi sõnul on imetlusväärne Ukraina hakkamasaamine õhuohtudega, kuid Kiievis on ettevalmistus olnud puudulik.

"Rindeäärsed oblastid on oma tähtsat taristut kindlustanud betoonelementide või liivakottidega. Kiievis on seda vähem tehtud, nagu mina aru saan, ja nüüd on siis lõpuks see tulemus käes," ütles Herem.

Tema sõnul peab küsima administratsiooni käest, miks Kiiev ei ole piisavalt ettevalmistunud.

"Mina ei ole näinud kõiki objekte, mis on kaitstud või ei ole, vaid ainult mõningaid. Kohalike inimeste arvamus nii rinde lähedal oblastites kui ka Kiievi lähedal on see, et Kiiev lootis võib-olla liiga palju õhutõrjele ja ühel hetkel Venemaa lihtsalt murdis sellest läbi," märkis Herem.

Heremi sõnul on Venemaa-poolne surve olnud kõigi sõja-aastate jooksul suur ning ka kasvanud.

"Ma arvan, et USA või Iisrael saaks sellisele survele vastu ja mitte sellepärast, et neil on hea õhutõrje, vaid nad pommitaksid kõik need vibumehed puruks. Ukrainal see võimekus on kehva. Ja kui natukese statistikat vaadata, siis võib-olla Ukraina süvalöögid on eelmise aasta teises pooles natukese vähendanud nii kaudtule kui õhulöökide arvu poolest," rääkis Herem.

Herem: Venemaa kaotused ei ole liiga suured

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul hävitab Ukraina umbes 35 000 Vene sõdurit kuus, sihiks on nad aga võtnud 50 000.

Herem ütles, et ukrainlaste vastu sõdib umbes 700 000 Vene sõdurit, kuid kaotuste (hukkunud, haavatud või teadmata kadunud) arv on umbes 1000 sõdurit päevas.

Ta märkis, et see on kõigest 0,14 protsenti. "Et sellest aru saada, siis Eesti kaitseväe sõjaaja suurus on 43 000 ja samaväärsed kaotused oleksid 60 inimest. Ja selle võib jaotada kolmeks – 20 surnut, 20 raskelt haavatud ja 20 sellest 60-st tuleks päevade jooksul tagasi," rääkis Herem.

Kui ukrainlased suudaksid hävitada kuus 50 000 Vene sõdurit ja ületaksid arvu, mida Venemaa suudab värvata, siis võiks see hakata mõjutama nädalate või kuude jooksul, märkis kindral.

"Aga selleks peavad ukrainlased muutuma väga palju kvalitatiivselt või kvantitatiivselt, neil peab olema kas rohkem ja paremaid relvi või nad peavad hakkama teistmoodi sõdima. Mina praegu ei näe kiiresti tulemas mitte mingit sellist muutust," ütles Herem.

"Ma ei taha kritiseerida kuidagimoodi Ukrainat. Ma väga ei saa ennustada, et ukrainlased oma 50 000 kuus täidavad, aga kui nad ka seda teevad, siis Venemaal siiski on mobilisatsioonivõimekus," märkis ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Ukraina stuudio", intervjueeris Reimo Sildvee

Samal teemal

suur spordipidu

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:53

Esilinastus film rootslaste poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

21:43

"AK. Nädal" uuris, kuidas inimesed kõrge elektrihinnaga toime tulevad

21:43

Pärdile pühendatud muusikakeskuseks ümber ehitatud kirik toimis kunagi spordisaalina

21:34

Vanglate tühjuse taga on kuritegevuse vähenemine ja karistuspoliitika muutus

21:28

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

21:01

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

20:41

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte

20:27

Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

20:00

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

19:49

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06:18

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

14:06

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

24.01

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks Uuendatud

15:50

Klõtsko: 15 protsenti Kiievi elumajadest on endiselt kütteta Uuendatud

09:10

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel Uuendatud

24.01

Eksperdid: Ukraina ja Venemaa ei saavuta lähiajal territoriaalvaidlustes läbimurret

09:13

Xi algatas uurimise Hiina kõrgeima kindrali suhtes

24.01

Ööl vastu pühapäeva langeb temperatuur kuni -25 kraadini

24.01

Trump ähvardab Kanadat sajaprotsendise tollimaksuga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:28

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

21:01

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

20:27

Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

20:00

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

loe: kultuur

14:10

Eva Koff: kirjutamine on üks lõputu loobumine

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

09:10

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

24.01

Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

loe: eeter

15:01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

11:40

Jaagup Kreem: muusikali loomisprotsess Liitmaaga oli kirglik ja valuline

11:03

Põlvamaa parim bussijuht: vahel pean pihiema eest ka olema

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo