Krõbedad külmakraadid jätkuvad ka uuel nädalal

Öö vastu esmaspäeva on Lääne-Eestis pilves, ida pool vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vähest lund ja puhub nõrk lõunakaare tuul, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Külma on 10 kuni 22 kraadi, saartel ja läänerannikul 5 kuni 9 kraadi.

Hommik on pilves ja kohati sajab vähest lund. Puhub valdavalt nõrk kagu- ja lõunatuul, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -5 kuni -10, mandril -11 kuni -19 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning pärastlõunal loode poolt alates pilvkate hõreneb. Mitmel pool sajab lund. Mandril puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel kirde- ja idatuul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Külma on 7 kuni 12, saartel kuni 5 kraadi.

Ka teisipäeval sajab kohati lund ja seda peamiselt Lõuna-Eestis, ning sajud hõrenevad kolmapäeva päevaks. Ka tugev põhja- ja kirdetuul päeva peale nõrgeneb.

Neljapäev ja reede tulevad olulise sajuta.

Õhutemperatuur püsib nädala lõpuni üsna krõbe. Öösel on keskmiselt -13, päeval -10 kuni -11 kraadi, reedel võivad öised külmakraadid langeda kohati ka kuni -23 kraadini, päeval -16-ni.