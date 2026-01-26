X!

Eestis tõusis mullu elektritarbimine protsendi võrra

Majandus
Elektriliinid Narva elektrijaama juures
Elektriliinid Narva elektrijaama juures Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Majandus

Süsteemioperaator Eleringi andmetel tarbiti Eestis mullu 8,3 teravatt-tundi elektrit ehk ühe protsendi võrra enam kui aasta varem. Eesti elektrisüsteem oli kolme teravatt-tunniga defitsidiis.

Aastal 2025 tarbiti Eestis 8,3 teravatt-tundi elektrit, mis on protsendi võrra rohkem kui 2024. aastal, näitavad Eleringi andmed.

Eesti enda elektritootmine ulatus 5,3 teravatt-tunnini, mis on ühe protsendi võrra vähem kui 2024. aastal. Seega kaeti 63 protsenti tarbimisest kodumaise tootmisega, ülejäänud 37 protsenti imporditi, märkis Elering.

Kokku jäi Eesti elektrisüsteem kolme teravatt-tunni ulatuses defitsiiti. Aastatel 2020–2025 on keskmine defitsiit olnud 2,7 teravatt-tundi aastas.

Aasta suurim tarbimine registreeriti 19. veebruaril, mil tiputarbimine ulatus 1466 megavatini. Tipukoormuste katmine sujus kogu aasta vältel plaanipäraselt, märkis Elering.

Taastuvenergiat toodeti 3,6 teravatt-tundi ehk 68 protsenti kogu toodangust. Tuuleenergia andis 1,3 teravatt-tundi (14 protsenti enam kui aasta varem) ja päikeseenergia 1,1 teravatt-tundi (12 protsenti enam).

Päikeseenergia moodustas 31 protsenti taastuvenergia kogumahust. Kuigi päikeseenergia tootmine kasvas, on kasvutempo võrreldes viimaste aastatega aeglustunud, teatas Elering.

Taastuvelektri osakaal kogutarbimises tõusis 2024. aasta 39 protsendilt 41 protsendini.

Elering ütles, et 2025. aasta näitas, et Eesti elektrisüsteem on tehniliselt usaldusväärne, kuid lähiaastate keskseks väljakutseks jääb impordist sõltuvuse vähendamine, mille saavutamiseks on Eestisse vaja juurde nii juhitavat kui ka taastuvat elektritootmist.

Eleringi mullune varustuskindluse aruanne tõi välja, et Eestil on järgmise kümne aasta jooksul vaja juurde rajada 800 kuni 1000 megavati ulatuses juhitavat elektritootmist.

Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul on Eesti elektrivõrk täna töökindel, kuid geopoliitilised riskid on muutnud varustuskindluse tagamise senisest keerukamaks.

"Energeetika varustuskindlus ei sõltu enam ainult ilmast ja tehnilistest riketest, vaid üha enam ka geopoliitilistest ja inimtegevusest tulenevatest riskidest. Elering keskendub nii taristu kaitsele kui ka võimekusele taastada kahjustused kiiresti. Elektri impordist sõltuvuse vähendamiseks on kriitilise tähtsusega kohapealse juhitava elektritootmise arendamine," ütles Kilk

Elektrisüsteemi töökindlus 2025. aastal oli 99,99 protsenti ning tootmise ja tarbimise tasakaal tagati nii tavapärastes tingimustes kui ka tipukoormuse perioodidel.

Eleringi jaoks oli aasta olulisim saavutus oli Balti riikide edukas sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sagedusalaga. Alates 2025. aasta veebruarist vastutab Elering täielikult Eesti elektrisüsteemi sageduse ja tasakaalu eest.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:38

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

12:27

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

12:25

Raadiouudised (26.01.2026 12:00:00)

12:25

Vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

12:21

Valitsuse kommunikatsioonibüroo asejuhiks saab Henrik Roonemaa

12:20

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

11:56

Teise pensionisambaga taasliitumise aeg lüheneb viiele aastale

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

25.01

Tervisekassa: D-vitamiini taset ei ole põhjust rutiinsel vereproovil määrata

25.01

Herem: vähene ettevalmistus maksab Kiievile kätte Uuendatud

25.01

Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita Uuendatud

25.01

Venemaa rünnakud on viinud Kiievi humanitaarkatastroofi äärele

04:49

Advokaadid: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

11:33

Mitmed suured jaeketid plaanivad avada uusi kauplusi Uuendatud

25.01

Esilinastus film Rootsi poolt nõukogude liidule välja antud eestlasest

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

25.01

Parvlaevaliiklus Hiiumaaga on häiritud Uuendatud

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

ilmateade

loe: sport

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

loe: kultuur

12:38

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

12:27

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

12:20

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

10:37

Arvustus. Käsi on jõuline, aga ei lähe mürasesse äärmusesse

loe: eeter

12:31

Peeter Rebane: vanemad kinkisid kitarri asemel kandle, et muusikahuvi kaoks

10:59

R2 x Eesti Laul Unistuste bändi esimene liige on Villu Talsi

09:21

Kätlin Kontor-Kirss: Lõuna-Korea võiks olla mu teine kodu

25.01

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

Raadiouudised

11:55

Kavandatav vesinikutoru Soomest Saksamaale võib kulgeda läbi Pärnu- või Valgamaa

10:40

Mitmed suured toidupoed avavad tänavu uusi kauplusi

10:35

Advokatuur: maksuhaldur saab kontrollimatu ligipääsu pangasaladusele

09:25

Raadiouudised (26.01.2026 09:00:00)

25.01

Päevakaja (25.01.2026 18:00:00)

24.01

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo