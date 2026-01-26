Teise pensionisambaga taasliitumise aeg lüheneb viiele aastale

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, mis lubavad teisest pensionisambast lahkumise järel sellega uuesti liituda viie aasta pärast, ent teist korda sambast enne pensionile jäämist lahkuda ei saa.

"Kogumispensionile pole alternatiivi, kui tahame vananeva rahvana paremat elatustaset ja pensionäride toimetulekut. Eelnõus sisalduv ja juba lisatud paindlikkus aitavad hoida pensionivara viimaste aastate kõrget tootlikkust ning kaitsta sammast lõhkumise eest," ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Praeguse korra järgi tuleb teise sambaga taasliitumist oodata kümme aastat pärast lahkumist. Enim inimesi lahkus teisest sambast pärast kogumise vabatahtlikuks muutmist ehk 2021. aasta septembris. Nendel ja ka 2022. aastal sambast lahkunud inimestel tekib võimalus uuesti liituda 2027. aastal.

Kas sissemakseid saab uuesti tegema hakata juba jaanuarist 2027 või veidi hiljem – maist 2027 – selgub eelnõu menetluse käigus. Taasliitumine jaanuarist 2027 eeldab, et eelnõu võetakse vastu enne jaanipäeva. Kes kohe taasliitumise võimaluse tekkimisel uuesti liituda ei soovi, saavad seda alati teha hiljem.

Sambaga uuesti liitudes tuleb seal aga raha koguda kuni pensionile jäämiseni. Õiguse pensionile jääda annab pensioniea saabumise kõrval ka puuduv töövõime. Pensioniks kogumine on pikaajaline protsess – ainult nii hakkab liitintress tööle ja aitab pensioniraha korralikult kasvatada, manitseb ministeerium. Selleks, et vahepeal eemal oldud aeg n-ö tagasi teha, saab suurendada ka palgalt tehtavad sissemaksed 4 või 6 protsendini.

Neil inimestel, kes on teises sambas sees, on õigus sambast vajadusel lahkuda, alles, kuid pikaajalise kogumise soodustamiseks kaotatakse reegel, et enne pensioniiga raha välja võttes tuleb välja võtta kõik, mis teise sambasse kogutud on. Kui tekib vajadus raha välja võtta, saab igaüks ise otsustada, kas võtta välja kõik või vaid osa. Ülejäänud raha saab jätta teise sambasse edasi kasvama.

Osaline väljamakse peatab uute maksete tegemise järgmiseks viieks aastaks ja uuesti makseid tegema hakates kogutakse raha juba kuni pensionini.

Selleks, et pensionisüsteem oleks stabiilsem, tuleb maksukorralduse seadusesse erand, et sotsiaalmaksu teise samba 4 protsendi makset vähendava muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt viis aastat. See annab inimestele kindluse, et süsteemi rahastamist ei muudeta lühikese etteteatamisega.

Teist sammast kasutab enam kui 580 000 inimest.

Eelnõu jõustub kava kohaselt 2027. aasta 1. juulil. Raha on võimalik osaliselt välja võtta alates 2028. aastast, kuna vajalikud IT-arendused võtavad oma aja.