EL-i liikmesriigid kiitsid heaks Vene gaasi impordi täieliku keelustamise

Välismaa
Gaasipliit
Gaasipliit Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Liidu liikmesriigid andsid esmaspäeval lõpliku heakskiidu ühenduse kavale keelustada Vene gaasi import 2027. aasta lõpuks, mis võimaldab sellel seadusena jõustuda.

EL-i riikide ministrid kiitsid seaduse heaks esmaspäeval Brüsselis peetud kohtumisel, kuigi Slovakkia ja Ungari hääletasid selle vastu. Ungari teatas, et kaebab asja edasi Euroopa Kohtusse.

Keeld oli kavandatud heakskiitmiseks kvalifitseeritud häälteenamusega, mis võimaldas mööda minna Ungari ja Slovakkia vastuseisust, kes sõltuvad endiselt suurel määral Venemaa energiaimpordist ning soovivad säilitada tihedaid sidemeid Moskvaga.

Kokkuleppe kohaselt lõpetab EL Venemaa veeldatud maagaasi impordi 2026. aasta lõpuks ja torugaasi impordi 30. septembriks 2027.

Seadus lubab seda tähtaega pikendada hiljemalt 1. novembrini 2027, juhul kui mõnel riigil on enne talvist kütteperioodi raskusi oma gaasihoidlate täitmisega Venemaalt mitte pärineva gaasiga.

Enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse tarnis Venemaa üle 40 protsendi EL-is tarbitavast gaasist. EL-i viimaste kättesaadavate andmete kohaselt langes see osakaal 2025. aastal umbes 13 protsendini.

Venemaa peamine veeldatud maagaasi (LNG) eksporditerminal Yamal LNG eksportis mullu Euroopa turgudele 7,2 miljardi euro väärtuses LNG-d, seisab Saksa vabaühenduse  Urgewald 8. jaanuaril avaldatud aruandes.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

EL-i liikmesriigid kiitsid heaks Vene gaasi impordi täieliku keelustamise

